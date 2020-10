Le guitariste de Queen Brian May attribue à son “incroyable” épouse Anita le mérite d’avoir sauvé sa vie après avoir subi une crise cardiaque plus tôt cette année. L’homme de 73 ans a révélé en mai que la peur de la santé l’avait laissé “très proche de la mort” et qu’il avait dû subir une intervention chirurgicale pour avoir trois stents en place, et maintenant, il dit qu’il est maintenant “toujours endetté” envers son femme.

Parlant avec l’Express, le Rock and Roll Hall of Famer s’est ouvert sur les complications qu’il a subies après son hospitalisation, quelque chose qu’il a surnommé «la chose la plus difficile» et «la pire» de sa peur de la santé. Expliquant qu’il allait “très mal”, il a dit que les médicaments qu’il devait prendre “m’ont presque tué – bien plus que la crise cardiaque”. Se rappelant comment il pouvait “à peine ramper sur le sol” pendant environ un mois, il a félicité sa femme de prendre soin de lui.

“Elle était incroyable. Elle m’a totalement sauvé la vie parce que je ne pouvais rien faire et elle m’a juste soigné, donc je serai à jamais redevable”, a déclaré May au média d’Anita, qu’il a épousé en 2000. “Elle a fait un travail incroyable sur moi. “

May est maintenant en convalescence à la maison, où il participe à un «programme de réadaptation cardio-cardio» quotidien, qui comprend «environ une heure et demie d’exercices pour reconditionner le cœur», le tout sous la surveillance attentive de sa femme, qui “me dira toujours si elle pense que je fais les choses mal”. May a déclaré qu’il pensait qu’il faudrait “” encore deux mois pour retrouver ses forces “, bien qu’il ait noté qu’il” se débrouillait plutôt bien “et qu’il” avait même obtenu une étoile d’or de mon physio l’autre jour “. Cependant, il n’est pas encore complètement sorti du bois, et il devra peut-être subir une autre procédure, car son “cœur est à 95% excellent maintenant, mais il y en a une partie de 5% qui pourrait nécessiter une attention, alors nous ‘ Je vais voir. Je vais prendre un point de vue dans trois mois. “

Réfléchissant à sa peur de la santé, May, qui a déclaré qu’il était “la personne la plus en forme lors de cette dernière tournée Queen que nous ayons faite”, a déclaré qu’il avait au moins une théorie sur ce qui avait conduit à sa crise cardiaque. Notant qu’il “n’a coché aucune des cases pour avoir une crise cardiaque” – il “faisait du vélo tous les matins”, n’a jamais fumé et ne mange généralement pas de “nourriture grasse” – May a déclaré qu’il croyait à un possible combat contre le coronavirus aurait pu conduire à son urgence sanitaire.

“J’ai une théorie, qui est: je suis conscient que j’ai eu une très mauvaise toux la plupart du temps pendant cette tournée. Et parfois, je me sentais assez sombre et je pensais que je me sentais juste fatigué”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’il est possible que j’ai eu le virus Covid au début de la tournée en Corée, au Japon et en Australie en janvier, et que je l’ai traversé, mais cela a épaissi le sang, ce qui apparemment est le cas, et cela aurait pu être le déclencheur qui a donné moi la crise cardiaque. “