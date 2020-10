Le guitariste des Eagles, Don Felder, a partagé une série de citations cryptiques sur les réseaux sociaux, au milieu de sa séparation avec l’animatrice de Inside Edition, Diane McInerney. Le premier message dans les histoires Instagram de Felder présentait une photo de l’océan et du rivage, et ajoutait: “Si la personne avec qui vous êtes est évitante, désengagée, non transparente, secrète et FAKE à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, ALORS DÉPLACEZ. Ils ne pourront jamais pour vous montrer la réciprocité ou le genre d’amour que vous souhaitez de quelque manière que ce soit. “

La deuxième image disait simplement: «J’espère que vous vous aimez suffisamment pour reconnaître les choses que vous n’aimez pas dans votre vie et j’espère que vous trouverez le courage de les changer. Le troisième message semble provenir d’un livre, et dit: “Laissez-les vous juger. Ils vivront avec leur jugement, et vous vivrez avec votre vérité.” Enfin, le message le plus récent présente un meuble de palmiers sur la plage et se lit comme suit: “Certaines personnes sont des donneurs et d’autres sont des preneurs. Parfois, vous pouvez tout donner à quelqu’un sans rien attendre en retour, mais ce n’est toujours pas suffisant et ils veulent encore plus … Mais tu ne m’as pas. ” De plus, chaque message était hashtagué avec «GRATEFUL HEART».

Selon un rapport de TMZ, Felder, 73 ans, et McInerey, 49 ans, se sont séparés en août en raison de leur relation à distance. La pression exercée sur eux en raison de la pandémie de coronavirus semble avoir rendu les choses très compliquées, ce qui les a amenés à se séparer. Cependant, le point de vente a également noté que la scission était dite à l’amiable et que Felder avait même envoyé à McInerey trois douzaines de roses roses pour son anniversaire en septembre. À la lumière de la nature de certains des articles de Felder, tels que les références au fait d’être «non transparent» et «secret», la scission pourrait potentiellement ne pas être aussi amicale qu’on le pensait auparavant.

Felder et McInerey se sont fiancés en janvier, après s’être fréquentés pendant deux ans. À l’époque, une source proche du couple a déclaré à People: “Don est tellement amoureux de Diane. Elle remplit son cœur chaque jour de toutes les manières d’amour et de joie. Diane est plus que ravie d’être fiancée à l’amour de sa vie. Leurs amis et leur famille sont ravis de leur bonheur. ” Pour le moment, ni Felder ni McInerey ne semblent avoir commenté directement leur rupture.