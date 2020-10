L’ancien guitariste des Eagles, Don Felder, et la présentatrice de Inside Edition, Diane McInerney, auraient annulé leurs fiançailles moins d’un an après que le musicien ait posé la question dans une proposition de plage romantique. TMZ a rapporté samedi que l’ancre avait décidé de se séparer de son fiancé en août après que leur relation à distance soit devenue trop difficile pour se poursuivre au milieu d’une pandémie, car Felder vit en Californie et McInerney vit à New York.

Le point de vente a rapporté que leur rupture était à l’amiable, avec des sources proches du couple disant que McInerney, 49 ans, aime toujours Felder, 73 ans, et les deux restent en contact, le guitariste envoyant même à son ex trois douzaines de roses roses le mois dernier pour son 49e anniversaire. . Le couple est sorti pendant deux ans avant que Felder ne propose en janvier sur une plage de Malibu près de l’endroit où il a co-composé la musique du hit des Eagles de 1976 “Hotel California”. Suite à la proposition avec une bague en diamant personnalisée de cinq carats, Felder a surpris sa fiancée avec une “lune de fiançailles” à la station de Chable Maroma au Mexique dans le cadre de leur grande célébration.

“Don est tellement amoureux de Diane. Elle remplit son cœur chaque jour de toutes les manières d’amour et de joie. Diane est plus que ravie d’être fiancée à l’amour de sa vie. Leurs amis et leur famille sont ravis de leur bonheur”, a déclaré une source proche du couple a dit à PEOPLE à l’époque.

Cela aurait été un deuxième mariage pour le musicien et l’hôte. Felder a épousé Susan Pickersgill en 1971, mais a divorcé en 2000 après près de 30 ans de mariage. Le couple partage quatre enfants: Jesse N.Felder, Rebecca Felder, Cody William Felder et Leah Jenner, qui était auparavant mariée à Brandon Jenner, le frère de Keeping Up With the Kardashian. Felder a également un enfant avec une ancienne fiancée, l’agent immobilier Kathrin Nicholson, avec qui il était fiancé en 2007.

McInerney était auparavant mariée à l’avocat de Long Island Edward Palermo, avec qui elle partage ses filles Olivia, 12 ans, et Ava, qui est dans son adolescence. Après avoir travaillé pour News 12 et WNYW-TV à New York, le présentateur a rejoint Inside Edition en 2003. Felder, qui a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 1998 aux côtés de ses camarades de groupe, partage quatre Grammy Awards avec les Eagles et était en tournée avec son troisième album solo, American Rock ‘n’ Roll, avant que la pandémie de coronavirus n’éclate aux États-Unis