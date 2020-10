Le président Donald Trump a été libéré du centre médical Walter Reed lundi soir trois jours après avoir révélé que lui et sa femme avaient été testés positifs au COVID-19. À son retour à la Maison Blanche, Trump a été vu en train de retirer son masque peu de temps après son retour sur la propriété et a également suscité des réactions quant à la façon dont il semblait respirer, car de nombreux téléspectateurs ont suggéré qu’il semblait avoir le souffle coupé.

Trump a insisté sur le fait qu’il a pu se battre contre le coronavirus. Plus tôt dans la journée, minimiser le virus en tweetant: «N’ayez pas peur de Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie. Il a partagé une vidéo quelques heures après son retour en remerciant les médecins de l’établissement pour leur traitement, notant qu’il avait beaucoup appris sur le virus au cours du processus. «Vous allez le battre, nous avons le meilleur équipement médical… J’y suis allé, je ne me sentais pas si bien et il y a deux jours j’aurais pu partir, je me sentais bien, mieux qu’il y a 20 ans.

Malgré ce qu’il prétend, les spectateurs ne pensent toujours pas que le rétablissement rapide de Trump correspond à ce que beaucoup ont dit sur la façon dont le COVID-19 attaque le corps. Bien que Trump ne soit plus chez Walter Reed, il continuera d’être surveillé 24h / 24 et 7j / 7 par des médecins sur place.

Trump est visiblement à bout de souffle et avale de la toux, mais nous ne devrions pas avoir peur du COVID … 🤦🏾 – Nous ne sommes pas un groupe. (@ PhenomenallyME3) 6 octobre 2020

Quelqu’un dit que les gens de Trump savent à quoi ressemble le souffle coupé … – Suivez Trailblazing Original Digital DryerBuzz.com (@DryerBuzz) 6 octobre 2020

Donc, j’ai souffert d’asthme sévère toute ma vie, et après avoir vu la vidéo de Trump à bout de souffle à la Maison Blanche, je peux facilement dire qu’il est bien pire qu’ils ne le disent. Il avait l’air mal à l’aise et souffrait alors qu’il essayait de respirer; quelque chose que je connais bien trop. – 🎄🎅VK Priime🎅🎄 (@lPriime) 6 octobre 2020

En regardant Maddow, elle vient de montrer le clip de Trump quand il a monté les escaliers du WH. Il était visiblement haletant en essayant de respirer. Je déteste le sanglot mais c’était toujours douloureux à regarder. Ensuite, je pense à tous ceux qu’il a mis en danger … – Julia Adair (@JuliaAdair) 6 octobre 2020

Idc de quoi on parle, je connais un vieillard malade quand j’en vois un, et Trump est malade! Il doit retourner à l’hôpital et laisser les drs s’occuper de lui … – Venus Devereaux (@ Upp3r_3chelon) 6 octobre 2020

