N

Non content d’être membre de l’une des professions les moins appréciées au monde, la semaine dernière, l’ancien partenaire de Freshfields, Ryan Beckwith, a fait appel contre une décision d’inconduite sexuelle de 2019, affirmant avoir été «pris dans le sable changeant des attitudes envers le comportement sexuel». Bien qu’il n’ait été condamné qu’à une amende si dérisoire qu’un bruissement de ses coussins de canapé Natuzzi nettoyés par essuyage aurait pu suffire à payer, Beckwith se sent dur fait par, pauvre acarien.

Avoir une relation sexuelle avec un junior alcoolisé à votre charge lorsque vous travaillez pour l’une des entreprises les plus puissantes du monde a plus qu’une odeur de profondément désagréable. Une odeur qui a persisté longtemps après 2019.

Beckwith, un homme marié qui vous semble être celui qui s’efforce d’augmenter sa personnalité terne avec des choix de chaussettes excentriques, a récemment cassé la couverture du fournisseur d’espaces de bureau flexibles FTSE 250 IWG. Un autre mouvement qu’il regrette probablement.

Si l’on avait besoin de plus de preuves que la Solicitors Regulation Authority et le Solicitors Disciplinary Tribunal ne donnent pas deux hululements au sujet du harcèlement sexuel, rappelez-vous de la tranche de cette semaine: Le «vieux garçon» légal Samuel Charkham a été condamné à une amende semblable à un shilling et à une tuppence pour … attendez ça … Portant un chapeau en papier KKK tout en discutant avec une collègue noire et en tâtonnant les fesses d’une employée à pas moins de 18 occasions différentes.

Il est toujours autorisé à être avocat.

Apparemment, il a juste un «sens de l’humour à l’ancienne». Sûr. Lols. Ces histoires apparaissent régulièrement. Non contrôlé et sans relâche.

En tant qu’avocate senior, j’ai enduré un collègue utile qui rentre des étiquettes de vêtements voyous, sa patte moite s’attardant sur mon dos bien plus longtemps qu’un incrément de six minutes de temps facturable; Je suis arrivé à une conférence pour être informé par un associé principal que nous partageons la seule salle disponible; on a demandé à jouer au golf en portant des pantalons chauds et des talons; et a été coincé dans la bibliothèque un soir par un associé en litige puant le whisky.

En tant qu’avocate senior, j’ai été interpellée par des collègues et on m’a demandé de jouer au golf avec des pantalons chauds

Selon le propre décompte de la SRA, 49 pour cent des avocats sont des femmes, les femmes représentant 75 pour cent des autres employés des cabinets d’avocats. Leur traitement aux mains de la SRA et du SDT a été et continue d’être une honte professionnelle.

Voyons comment Beckwith s’en sort en appel. S’il y a une justice au sein de ces institutions élevées et ternies, elles feraient bien de remplacer les «sables mouvants» par des sables mouvants.

L’écrivain est un avocat de la ville dont le nom n’a pas été divulgué