Lumio, le fabricant de la lampe pliante en forme de livre Lito, poursuit avec un autre objet de design intelligent: un haut-parleur discret appelé Teno. À première vue, le haut-parleur, en «Arctic White» ou «Lava Black», ressemble à un petit bol en pierre avec une fissure qui le traverse. Lorsqu’il est ouvert, une lumière chaude est exposée et le son se déverse. La lumière et le son peuvent être réglés via des capteurs tactiles.

L’apparition en 2015 du fondateur de Lumio, Max Gunawan, sur Shark Tank a stimulé la création de plusieurs contrefaçons pour son premier produit, la lampe pliante Lito en forme de livre. Gunawan collectionne apparemment les imitations, alors j’ai hâte de voir s’il va commencer une deuxième collection de faux Tenos.

En contraste direct avec la conception classique et élégante des gadgets, le Teno se penche sur une sensation méditative basée sur la nature, Lumio l’appelant une «interprétation moderne d’un bol sonore». Son extérieur est fait de résine coulée et de sable, ce qui lui donne un aspect plus sculptural que technologique. Gunawan dit que son objectif est de créer une technologie qui «a une qualité artisanale plutôt qu’un produit d’aspect industriel typique que vous voyez partout.»

Image: Lumio

Les amateurs d’histoire de l’art remarqueront que le design est un clin d’œil au kintsugi: une méthode japonaise pour réparer la poterie cassée avec des coutures en or. La «fissure» du Teno, qui s’ouvre pour révéler la lumière et le haut-parleur, est tapissée de peinture dorée. Le Kintsugi en tant que philosophie est souvent cité comme un moyen de reconnaître l’histoire des objets, plutôt que de simplement rejeter ceux qui cassent. Avec la durabilité dans l’esprit de nombreuses entreprises technologiques, Gunawan espère que les appareils «intemporels» comme le Teno aideront à «briser le cycle des mises à niveau annuelles». Il dit que contrairement à d’autres produits qui deviennent rapidement obsolètes, le Teno développera une «patine» au fil des ans qui ne fera qu’ajouter à sa beauté. On ne sait pas exactement à quel point ladite patine sera attrayante, ni combien de temps exactement le haut-parleur et la lumière continueront de fonctionner.

Avec 250 lumens, la lumière de Teno est définitivement plus pour l’ambiance que pour éclairer votre chambre. En termes de son, le seul haut-parleur large bande de 45 mm devrait suffire pour une pièce de taille moyenne selon Lumio, couvrant environ 50 à 200 pieds carrés. Lumio encourage les acheteurs à acheter deux Tenos, à 300 $ chacun, qui peuvent être jumelés pour un son stéréo. La durée de vie prévue de la batterie est de quatre heures à 100% de luminosité pour la lumière et de huit heures à 50% de volume pour le haut-parleur.

Le Teno est clairement un objet tactile, conçu pour tenir dans la paume de votre main. Il pèse environ deux livres et mesure un peu plus de deux pouces de hauteur et cinq pouces de diamètre. Il dispose de Bluetooth 5.0 avec aptX HD et d’un micro antibruit pour prendre des appels. Lumio répertorie les spécifications complètes sur la page de la campagne Kickstarter, avec des récompenses comprenant une journée avec Max Gunawan et un Teno en marbre italien sur mesure au niveau de 10000 $. La campagne se termine le 20 novembre 2020.