Les Las Vegas Raiders ont récemment suscité des critiques lorsque plusieurs membres éminents de l’équipe ont assisté à un dîner de charité pour la Fondation Darren Waller. Ils ont aidé à collecter plus de 300000 dollars pour aider les jeunes aux prises avec la toxicomanie et l’alcoolisme, mais ont également violé les directives COVID-19 au Nevada. Maintenant, le country club qui a accueilli le dîner de charité, Dragonridge Country Club, a reçu une amende importante.

Selon FOX5 à Las Vegas, Nevada OSHA a condamné le country club à une amende de 10 930 $ pour un événement qui “ne respectait pas les directives de sécurité COVID-19”. Le résumé indique que le club “a organisé un événement au cours duquel les employés ont dépassé la limite de 50 participants et les masques faciaux n’étaient pas portés comme requis”. La ville de Henderson a également condamné Dragonridge à une amende de 2 000 $ pour des violations de l’événement.

Des images ont fait surface après l’événement, montrant plusieurs participants et joueurs ne portant pas de masque lorsqu’ils se mêlaient au dîner de charité. La NFL a également opté pour une amende de 10 membres de l’équipe qui ont assisté à l’événement. Tight end Darren Waller, qui a organisé le dîner, a reçu une amende de 30 000 $. De même, le quart Derek Carr a reçu une amende de 15 000 $ pour son rôle dans le dîner.

“Je vais juste dire ceci: nous avons fait du bon travail”, a déclaré l’entraîneur-chef Jon Gruden à propos de l’événement, par ESPN. “Nous avons fait un excellent travail. Hier soir, nous en avons discuté avec nos joueurs. Ils sont entrés avec leurs masques; il y a eu un événement. Des photos, cependant, montrent des joueurs sans masque à leur arrivée. Personne n’en a parlé. [the event]; Il a amassé plus de 300 000 $ pour une grande cause. J’apprécie que nos joueurs soient là pour le soutenir. Mais tu as raison. Ils ont peut-être laissé tomber un peu leur barbouilleur en enlevant leurs masques pendant l’événement. Mais cela a été réglé et c’est le mieux que je puisse vous dire. “

La NFL avait déjà infligé une amende à Gruden et aux Raiders pour l’utilisation inappropriée de masques faciaux. La franchise basée à Las Vegas a accueilli les Saints le lundi soir au football lors de la semaine 2, un match qui a officiellement ouvert le stade Allegiant. Les caméras ESPN ont montré que l’entraîneur-chef de Gruden et Saints, Sean Payton, portait à tort leurs masques ou les laissait complètement, et la ligue a répondu avec des amendes de 100000 $ pour chaque entraîneur et 250000 $ supplémentaires pour leurs équipes.

Payton et Gruden ont tous deux contracté un coronavirus avant la saison, mais seul l’entraîneur des Saints a présenté son diagnostic. Gruden n’a fourni la révélation qu’en parlant avec les journalistes de son amende et du port des masques.