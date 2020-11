B

urberry a annoncé un partenariat avec le footballeur Marcus Rashford pour lancer une nouvelle initiative caritative pour soutenir les organisations de jeunesse à Manchester, Londres et New York.

La star de Manchester United est devenue une figure de proue de la lutte contre la pauvreté alimentaire chez les enfants au Royaume-Uni. L’attaquant principal de 23 ans a collecté 20 millions de livres sterling en dons financiers et alimentaires pour l’organisation caritative de distribution de nourriture FareShare et en octobre, il a demandé au Parlement de prolonger la gratuité des repas scolaires pendant les vacances. Bien que la pétition ne devienne que la cinquième de l’histoire politique britannique à dépasser le million de signatures, les députés ont rejeté la proposition travailliste par 322-261 voix.

Rashford continue cependant de galvaniser le pays pour qu’il intensifie et soutienne l’alimentation des enfants locaux dans le besoin, et a également formé le Child Food Poverty Taskforce, réunissant les plus grands acteurs de l’industrie alimentaire européenne pour trouver une solution à long terme pour lutter contre l’alimentation des enfants. pauvreté au Royaume-Uni.

Burberry soutient le partenariat de Rashford avec l’organisation caritative de distribution alimentaire FareShare, en fournissant des dons qui financeront plus de 200 000 repas distribués dans 11 000 associations caritatives et groupes communautaires à travers le Royaume-Uni.

Les efforts de Burberry se concentreront également plus largement sur le soutien aux jeunes dans le besoin: de l’éducation au soutien des jeunes créatifs et artistes, et à l’aide aux jeunes entrepreneurs.

À Londres, Burberry travaille avec London Youth, qui soutient un réseau de plus de 600 organisations de jeunesse communautaires et crée des milliers d’opportunités intéressantes pour les jeunes chaque année. Quinze centres jeunesse sélectionnés conjointement par Burberry et London Youth recevront des subventions pour garantir que leurs programmes puissent continuer à avoir un impact positif dans certaines des communautés les plus défavorisées de Londres.

À Manchester, Burberry soutient le Norbrook Youth Club et le Woodhouse Park Lifestyle Centre, deux centres de jeunesse qui ont joué un rôle central dans l’enfance de Rashford. Les jeunes bénévoles des deux clubs se réuniront dans le cadre du partenariat pour aider les organismes de bienfaisance de la région de Wythenshawe où les clubs sont basés et où Rashford a grandi.

Parallèlement à ces centres pour les jeunes, Burberry contribue à Wide Rainbow, une organisation à but non lucratif basée à New York qui donne accès aux arts et à l’éducation artistique dans les quartiers des États-Unis avec peu ou pas de ressources. Le don fournira des fournitures artistiques, des livraisons de nourriture et une éducation musicale aux jeunes de ces communautés, ainsi que la création de peintures murales d’art pour revigorer les écoles et les abris de New York et de Los Angeles.

En outre, Burberry fait équipe avec la Fondation internationale pour la jeunesse pour contribuer au Fonds mondial pour la résilience des jeunes. Cela permettra aux jeunes entrepreneurs et aux leaders communautaires, en particulier en Asie, de développer des solutions aux défis, notamment la réduction des écarts nutritionnels et l’accès aux moyens de subsistance.