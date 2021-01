Après que Tim Allen ait lié Last Man Standing à l’univers du Home Improvement dans l’épisode de jeudi, les fans de la première sitcom du comédien ont commencé à rêver d’un renouveau. Il n’est pas prévu d’en faire un, plus de 20 ans après la fin du spectacle. Dans le passé, Allen a déclaré qu’il restait en contact avec ses co-stars, mais la mort de la star Earl Hindman a rendu difficile de voir un renouveau à part entière se concrétiser.

Après que Fox a relancé Last Man Standing en 2018, Parade Magazine a demandé à Allen s’il serait intéressé à faire une relance de l’amélioration de l’habitat. À l’époque, Allen a déclaré qu’il était toujours en contact avec tout le monde, mais qu’il pensait que ce ne serait pas une bonne idée de ramener l’amélioration de l’habitat alors que Last Man Standing était toujours en cours d’exécution. Les gens pourraient être confus en voyant Allen avec deux familles différentes, a-t-il plaisanté.

«Ce serait très facile de redémarrer cette famille parce que les garçons vivent en ville. Ils ont des enfants. Patricia [Richardson] et j’ai des maisons », a déclaré Allen en septembre 2018.« Mais ça devient un peu effrayant si vous le faites en même temps que j’ai une autre femme dans une autre émission. Le timing n’est pas bon pour le moment. “

Allen a également suggéré qu’il serait difficile de jouer un personnage “cartoony” comme Tool Man après avoir joué Mike Baxter sur Last Man Standing. “Mike Baxter est une évolution naturelle du type de ce gars”, a déclaré Allen à l’époque. «Bien qu’avec Tim Taylor, vous ne saviez jamais s’il était vraiment intelligent ou vraiment stupide. Je pensais qu’il était vraiment intelligent; il savait que parfois il n’était pas très intelligent. Baxter n’est pas comme ça.

Dans une interview plus récente sur le sujet d’un renouveau de l’amélioration de l’habitat, Allen a suggéré que ce serait une meilleure idée de faire une spéciale ponctuelle. “J’aime l’idée de le faire de façon ponctuelle, comme un film d’une heure [versus a full-fledged revival series], J’aime l’idée de le faire de façon ponctuelle, comme un film d’une heure [versus a full-fledged revival series]», a-t-il déclaré à Entertainment Tonight en février 2020. Allen a déclaré qu’il aimait l’idée de rattraper les fils de Tim Taylor et de voir à quoi ressemblerait Tool Time au 21e siècle.

Un renouveau de l’amélioration de l’habitat manquerait également l’un des ingrédients clés de l’émission originale. Hindman, qui a joué le voisin de Tim Wilson, est décédé en 2003 après une bataille contre le cancer du poumon. Allen a rendu hommage à Hindman dans l’épisode croisé Last Man Standing / Home Improvement. En 2013, Patricia Richardson, qui jouait la femme de Tim Jill Taylor, a déclaré à TMZ qu’il n’y avait aucune chance qu’un réveil de l’amélioration de l’habitat se produise après la mort de Hindman.

Il y a eu des réunions d’amélioration de l’habitat «douces» sur Last Man Standing dans le passé. Jonathan Taylor Thomas a eu un rôle récurrent dans les saisons 2 et 3. Richard Karn, Richardson et Blake Clark ont ​​également fait des apparitions lors de la course de Last Man Standing. La dernière saison de l’émission est diffusée le jeudi à 21h30 HE sur Fox.