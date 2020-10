Le HomePod d’Apple devient beaucoup plus utile en tant que haut-parleur home cinéma pour les propriétaires d’Apple TV 4K. Apple a confirmé à The Verge qu’une prochaine mise à jour logicielle permettra au haut-parleur de diffuser l’audio Dolby Atmos ainsi que l’audio 5.1 et 7.1 canaux à partir du boîtier de streaming d’Apple. La fonctionnalité fonctionnera mieux lorsque vous avez deux haut-parleurs HomePod couplés, mais fonctionne également avec un seul. Le nouveau HomePod mini à 99 $, cependant, ne prendra pas en charge la nouvelle fonctionnalité de cinéma maison.

Le support Dolby Atmos arrive alors qu’Apple révise le fonctionnement du HomePod avec sa boîte de streaming. Pour commencer, tvOS 14.2 beta 3 Apple permet désormais aux propriétaires d’Apple TV 4K de définir le HomePod comme sortie de haut-parleur par défaut de leur boîtier de streaming, selon ., ce qui signifie qu’il ne devrait pas forcer constamment les utilisateurs à le resélectionner comme sortie audio comme auparavant. fait lors de la connexion via AirPlay 2.

Le site d’Apple confirme que les fonctionnalités du home cinéma sont exclusives au HomePod. Capture d’écran: Apple.com

Le HomePod bénéficie également d’une nouvelle fonctionnalité de son surround, utilisant ses fonctionnalités de reconnaissance spatiale pour offrir un son surround virtuel. Comme indiqué sur le site Web d’Apple, la fonction «home cinéma avec Apple TV 4K» n’est prise en charge que par le HomePod plus cher, car le HomePod mini à 99 $ n’a pas sa conscience spatiale ni ses technologies de formation de faisceaux. Cependant, le HomePod mini peut toujours être utilisé avec l’Apple TV 4K en utilisant AirPlay 2.

La prochaine mise à jour d’Apple signifie que le HomePod rattrapera l’Amazon Studio, qui a été en mesure de fournir un son Dolby Atmos pour les appareils de streaming Fire TV depuis sa sortie l’année dernière. Si l’implémentation de la fonctionnalité par Amazon est quelque chose à faire, les propriétaires de HomePod et d’Apple TV 4K pourraient être régalés. Lorsque mon collègue Dan Seifert a essayé cette fonctionnalité l’année dernière, il a découvert que le haut-parleur d’Amazon offrait une qualité sonore comparable à une barre de son Dolby Atmos plus grande et plus chère.