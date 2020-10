Apple tente à nouveau de créer un haut-parleur domestique intelligent avec le nouveau HomePod mini, une version plus petite et moins chère de son HomePod d’origine.

Le HomePod original était un produit qui se concentrait davantage sur le fait d’être un excellent haut-parleur, plutôt que d’être un excellent haut-parleur intelligent. Le HomePod mini adopte l’approche opposée: ce n’est pas simplement une autre avenue pour Apple de mettre Apple Music ou Siri dans votre maison. C’est un moyen pour Apple d’étendre considérablement son écosystème HomeKit à un public beaucoup plus large que jamais.

La passerelle la moins chère à ce jour pour la configuration de la maison intelligente d’Apple

Bien sûr, le HomePod mini aura probablement un bon son – étant donné qu’il s’agit d’un haut-parleur à 99 $ allant contre le nouveau Nest Audio et l’Echo de quatrième génération, il le doit. Et avoir plus de moyens de proposer ses services d’abonnement aux clients est un avantage appréciable pour Apple. Mais son véritable potentiel réside dans le fait de servir de passerelle la moins chère à la configuration de la maison intelligente d’Apple.

HomeKit n’est pas une nouvelle partie de la configuration logicielle d’Apple – la société propose la plate-forme de maison intelligente depuis 2014, et il existe une large liste de produits qui fonctionnent avec elle aujourd’hui (même si elle n’est pas aussi populaire parmi les fabricants d’appareils que Amazon Alexa ou Assistant Google).

Mais pour profiter au maximum de HomeKit, vous n’avez pas seulement besoin de la bonne ampoule intelligente ou du bon thermostat Wi-Fi. Vous avez également besoin d’un HomePod, d’une Apple TV ou d’un iPad pour servir de «hub domestique». Le fait d’avoir un périphérique concentrateur étend considérablement ce que HomeKit peut faire, vous permettant de contrôler vos appareils domestiques intelligents lorsque vous n’êtes pas directement connecté à votre réseau Wi-Fi, d’inviter les invités à utiliser des accessoires pour la maison intelligente dans votre maison, et surtout, créer des routines automatisées.

Et à 99 $, le HomePod mini a considérablement abaissé la barrière à l’entrée pour accéder à ces fonctionnalités, qui nécessitaient auparavant un Apple TV 4K à 179 $, un HomePod à 299 $ ou un iPad à 329 $. Non seulement cela, il rend également l’utilisation de ces fonctionnalités HomeKit plus accessible en ajoutant un microphone toujours allumé qui peut répondre aux demandes de maison intelligente, pour un tiers du prix de l’option précédente d’Apple. Pour le prix d’un HomePod, vous pouvez couvrir la majorité de votre maison avec des mini haut-parleurs HomePod (la principale nouvelle fonctionnalité d’Apple, Intercom, est pratiquement conçue pour ce scénario).

Et il existe de nombreuses raisons convaincantes de vouloir utiliser la configuration de la maison intelligente d’Apple plutôt que les options de Google ou d’Amazon. Si vous êtes déjà un utilisateur Apple, les accessoires HomeKit s’intègrent à iOS à un niveau natif, vous permettant d’accéder à vos lumières ou à votre climatisation directement à partir du menu Centre de contrôle de l’iPhone, comme pour allumer et éteindre votre Wi-Fi ou Bluetooth.

Les fabricants d’appareils sont également tenus d’intégrer leurs produits dans l’application Home. Que vous l’aimiez ou la détestiez, l’application sert de lieu consolidé pour tous vos produits et signifie que vous ne devriez pas avoir à faire affaire avec une application tierce, ce qui signifie que votre matériel pourrait – du moins en théorie – fonctionner même si l’entreprise qui le crée cesse de prendre en charge sa propre application.

Il y a aussi l’aspect sécurité: Apple est extrêmement rigoureux lorsqu’il s’agit de donner son sceau d’approbation HomeKit, même après avoir supprimé l’exigence d’un authentificateur matériel physique. Il examine toujours les appareils et exige qu’ils passent par une série de tests conçus par Apple dans le cadre du processus de certification avant qu’ils ne soient autorisés à travailler avec HomeKit.

Le haut-parleur intelligent dont Apple a besoin pour transformer HomeKit d’un passe-temps en un succès

Cela ne veut pas dire qu’Apple est exempte de problèmes de confidentialité en ce qui concerne ses haut-parleurs intelligents, bien sûr. Il a été constaté que la société avait des problèmes avec des entrepreneurs humains qui écoutaient des enregistrements Siri l’année dernière (aux côtés de Google, Amazon, Facebook et Microsoft). Mais Apple a depuis corrigé ces problèmes en instituant de nouvelles politiques plus sécurisées et en modifiant le comportement par défaut de Siri afin qu’il ne sauvegarde les enregistrements qu’à moins qu’un utilisateur ne s’y oppose spécifiquement.

HomeKit met une autre énorme partie de votre technologie au jour le jour dans l’écosystème d’Apple, ce qui est une grande victoire pour Apple. C’est parce qu’Apple compte sur la façon dont tous ses produits fonctionnent ensemble comme un argument de vente majeur – le discours de base de l’entreprise depuis des années est «plus vous avez de produits Apple, mieux ils fonctionnent tous». Et en attirant plus d’utilisateurs à bord avec HomeKit, Apple peut étendre cet écosystème non seulement à votre ordinateur, téléphone ou tablette, mais à toute votre maison. Il est sans doute plus collant que même votre téléphone – une fois que toute votre maison est engagée sur une plate-forme spécifique, passer à autre chose est à la fois onéreux, coûteux et prend du temps.

Le HomePod mini n’est pas aussi bon qu’un haut-parleur que le HomePod. Mais cela pourrait bien être le haut-parleur intelligent dont Apple a besoin pour transformer HomeKit d’un passe-temps en un succès.