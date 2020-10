Le Hummer – symbole de la récession d’avant 2008, excès de consommation d’essence – a été ressuscité en tant que «supertruck électrique» d’une autonomie de 350 milles avec trois moteurs électriques, une suspension pneumatique réglable de 1000 chevaux et une fonction de conduite diagonale appelée «mode crabe». ” Le camion électrique devrait entrer en production fin 2021, peut-être avant le Cybertruck de Tesla.

Le Hummer EV est sans doute le véhicule le plus important à être annoncé dans le cadre du pivot de plusieurs milliards de dollars de General Motors vers l’électrification. Il a été révélé lors d’un événement virtuel diffusé pendant les World Series, «The Voice», et à travers un barrage de médias sociaux et de plateformes de streaming. Le camion électrique sera le premier véhicule à être équipé de la nouvelle plate-forme de véhicule électrique modulaire et de la batterie de General Motors, connue sous le nom d’Ultium.

Le Hummer ressuscité sera fabriqué et vendu sous la marque GMC dans l’usine GM de Detroit-Hamtramck – récemment rebaptisée Factory Zero – dans laquelle le constructeur automobile injecte 2,2 milliards de dollars alors qu’il se prépare à produire en masse des véhicules électriques.

Dans un premier temps, le Hummer EV sera proposé en quatre variantes, dont aucune n’est bon marché. À partir de l’automne 2021, le Hummer EV Edition 1 sera mis en vente au prix suggéré de 112595 $. Cette version comprendra le mode Crab et le mode Extract, qui permet d’élever la hauteur de suspension du camion d’environ 149 mm (six pouces) pour aider à négocier «des situations hors route extrêmes telles que le déblaiement de rochers ou le passage à gué», explique GMC.

La prochaine étape sera le Hummer EV3X, disponible à l’automne 2022, avec une configuration à trois moteurs, une accélération de 0 à 100 km / h en trois secondes et un prix suggéré de 99 995 $. Vient ensuite le Hummer EV2X, disponible au printemps 2023, avec le mode Crab, le mode Extract et un prix suggéré de 89 995 $. Le dernier sera le Hummer EV2, disponible au printemps 2024, avec seulement deux moteurs et un prix suggéré de 79995 $. Les quatre niveaux de finition devraient avoir plus de 350 miles d’autonomie avec une batterie pleine.

GM a retiré le Hummer en 2010. À l’époque, le mastodonte boxy était devenu un symbole de l’excès pré-crise financière qui a été rendu célèbre par son inclusion dans des vidéos de rap et des émissions de télévision comme The Sopranos et Entourage. Mais une fois que la récession mondiale a frappé et que les prix du carburant ont commencé à augmenter, les ventes de Hummer ont chuté et le véhicule a été arrêté.

Le ramener en tant que véhicule électrique est une décision risquée. Beaucoup de gens se souviennent encore du Hummer comme d’un mangeur d’essence vorace et d’un cochon surdimensionné. Et ces impressions persistent, a déclaré Phil Brook, vice-président du marketing GMC, à The Verge, citant une étude de marché menée par le constructeur automobile.

«Le nom Hummer peut polariser les gens», a déclaré Brook. “Il n’y a aucun doute à ce sujet.”

Cette impression s’est toutefois dissipée lorsque les groupes de discussion ont appris que le Hummer serait tout électrique. En ce qui concerne la taille excessive du véhicule – en particulier sa position de route plus large que la moyenne – Brook a déclaré que le système «Ultravision» à 18 caméras du véhicule, ainsi que les alertes piétons avant et arrière, aideront les conducteurs à voir tout leur environnement. «Nous sommes très à l’aise avec l’endroit où nous avons atterri», a-t-il ajouté.

Le Hummer EV ne sera pas votre camionnette ordinaire. Il s’agira d’un véhicule tout-terrain à couple élevé à dérapage latéral avec hauteur réglable, assistance au conducteur partiellement autonome et une multitude de caractéristiques de marque adaptées aux médias sociaux.

Prenez le mode Crabe, par exemple. La fonction de direction des roues arrière permet aux quatre roues de tourner dans le même sens et de déplacer le véhicule latéralement. GMC a taquiné cette fonctionnalité au cours de l’été en tweetant un badge Hummer avec un graphique de crabe.

Mais ne vous attendez pas à pouvoir zag latéralement à la vitesse de l’autoroute. Selon GMC, cette fonction, conçue pour «encore plus de maniabilité sur les terrains difficiles», n’est disponible qu’à «faibles vitesses». Nul doute que le constructeur automobile cherche à voler un peu de tonnerre à la start-up EV Rivian, qui a déclaré que son camion RT1 est capable d’un «tour de réservoir» qui permet au camion de tourner en rond dans la terre. Permettra-t-il une plus grande flexibilité lors du stationnement en parallèle? Seul un test dans le monde réel peut le dire avec certitude.

un système de suspension pneumatique adaptatif appelé mode d’extraction

Ensuite, il y a le système de suspension pneumatique adaptative appelé mode d’extraction qui peut élever ou abaisser le véhicule de six pouces. Mais ne confondez pas cela avec le système hydraulique d’un lowrider. Cette fonctionnalité est conçue pour le tout-terrain, lorsqu’un conducteur doit nettoyer des objets particulièrement volumineux comme des rochers. (Une variété de véhicules offrent une suspension réglable, y compris les véhicules Tesla Model S et X. Tesla travaille également sur une suspension dynamique mise à jour pour la camionnette électrique Cybertruck.)

GMC a ajouté un placage d’acier au soubassement du Hummer pour mieux protéger la batterie, qui repose dans le plancher du véhicule. Et le système Ultravision à 18 caméras du véhicule (un autre nom de marque spécifique à Hummer) comprend des caméras de dessous de caisse avant et arrière pour mieux se protéger contre les dommages. Les caméras seront également équipées d’une fonction de lavage pour nettoyer les débris et la saleté.

En parlant de batterie, le Hummer EV sera livré avec un système de propulsion Ultium à 24 modules à double empilement qui fournira au moins 350 miles d’autonomie et de puissance à trois moteurs. Avec trois moteurs et deux unités d’entraînement, le camion devrait produire jusqu’à 1000 chevaux et un couple estimé à 11500 livres-pied – un nombre stupéfiant qui est également un peu trompeur grâce à des mathématiques créatives (voir cet article dans Roadshow pour en savoir plus). explication complète).

GMC n’a pas fermé la capacité de remorquage ni le volume de l’espace de chargement arrière avant l’annonce officielle du 20 octobre.

GMC affirme que le Hummer EV aura la capacité de se recharger à des taux allant jusqu’à 100 miles en 10 minutes – ce qui se traduit par une charge complète en moins de 40 minutes. Ce temps de charge est possible en utilisant un chargeur de 800 volts avec un taux de charge de pointe supérieur à 300 kW.

Le «toit Infinity» comprend quatre «panneaux Sky» escamotables qui peuvent être retirés et rangés dans le «frunk» (ou coffre avant) pour une «expérience unique en plein air». Les quatre panneaux de toit et la barre en T avant pourront être retirés manuellement par une seule personne, et il n’y aura pas de connecteur sur le dessus des vitres avant et arrière.

À l’intérieur du véhicule, un écran d’infodivertissement de 13,4 pouces de diagonale se trouve dans la console centrale, tandis qu’un centre d’information du conducteur de 12,3 pouces de diagonale fonctionne comme un tableau de bord numérique avec toutes les informations pertinentes sur l’état et les performances du véhicule. Les informations seront présentées via des «widgets» de type smartphone, notamment en ce qui concerne les détails hors route comme l’état du terrain.

GMC s’est associé au créateur de Fortnite Epic Games pour utiliser la plate-forme de développement de jeux Unreal Engine du créateur de jeux pour le logiciel embarqué Hummer, une première dans l’industrie. Parce qu’Unreal Engine est conçu pour permettre des graphiques photoréalistes générés par ordinateur, le logiciel peut afficher des rendus complets et haute résolution du véhicule ainsi que de ses diverses pièces internes et inférieures et des mécanismes mécaniques et logiciels.

“Les graphismes sont incroyables”, a déclaré Brook de GMC. «Ils sont très difficiles à décrire, il faut vraiment les voir.»

GM fait revivre le Hummer à une époque où les ventes de VUS et de camionnettes montent en flèche aux États-Unis. De manière pratique, les constructeurs automobiles font plus de bénéfices sur les véhicules plus gros que les berlines: GM a déclaré dans un récent appel aux résultats que le prix de transaction moyen pour ses camionnettes pleine grandeur avait augmenté de 1526 dollars par rapport au premier trimestre de cette année malgré la pandémie et la récession qui en a résulté.

Le boom des camions et des SUV a également un coût humain, sous la forme d’une forte augmentation des émissions mondiales de CO2 pour le secteur ainsi que d’une augmentation spectaculaire des décès de piétons. Un Hummer électrique pourrait aider à atténuer le premier, mais il est peu probable que les piétons soient plus sûrs.

«Ce sera probablement encore un gros véhicule costaud, mais il n’aura pas nécessairement l’imagerie négative d’être particulièrement gaspilleur ou vraiment inutile»

En fait, la capacité de GMC à ressusciter le Hummer dépend du bon comportement de ses acheteurs. S’il est utilisé pour terroriser les communautés résidentielles comme son prédécesseur à essence, il est peu probable qu’il soit accueilli avec bonheur, déclare Jessica Caldwell, directrice exécutive d’Edmunds.

“Ce sera probablement encore un gros véhicule costaud, mais il n’aura pas nécessairement l’imagerie négative d’être particulièrement gaspilleur ou vraiment inutile”, a déclaré Caldwell.

La camionnette Hummer devrait entrer en production à la fin de 2021, les livraisons commenceront peu après. C’est à peu près au moment où le Cybertruck de Tesla est censé prendre la route et quelques mois seulement après le démarrage d’EV, Rivian commencera à expédier son propre pick-up électrique et son SUV. GMC prévoit également de fabriquer un SUV Hummer électrique, bien qu’il n’y ait actuellement aucun délai pour ce véhicule.

Cela fait près de 30 ans qu’Arnold Schwarzenegger a vu un convoi de Humvees militaires rouler dans la rue à Washington, DC, et a eu l’idée d’en acquérir un pour lui-même. Mais l’acteur de Terminator et ancien gouverneur de Californie ne sera pas le porte-parole de ce Hummer ressuscité, malgré le travail actuel de Schwarzenegger en faveur du transport électrique. Le nouveau porte-parole sera LeBron James, fraîchement sorti de son récent championnat NBA.

«Chaque fois que j’ai un type de partenariat, c’est toujours assez simple», a déclaré James à propos de l’accord d’approbation, «tout ce qui est organique et c’est quelque chose pour lequel j’ai beaucoup de respect.»

Biologique. Maintenant, il y a un mot qui n’a jamais été utilisé pour décrire un Hummer. Jusqu’à maintenant.