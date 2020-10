Le James Bond original, Sean Connery, perd la vie à 90 ans | AP

Le charismatique acteur écossais Sean Connery, qui a été chargé de jouer le rôle de James Bond et d’atteindre une célébrité internationale grâce à ce rôle, a perdu la vie dans ses 90 ans après avoir forgé une carrière si réussie qu’il a même remporté un Oscar.

La maison de production de James Bond dans les productions a confirmé la perte: «Il était et restera toujours dans les mémoires comme le James Bond original dont l’incursion indélébile dans l’histoire du cinéma a commencé quand il a annoncé ces mots inoubliables – ‘Mon nom est Bond, James Bond«» Ils ont dit dans la déclaration.

Les producteurs Michael G Wilson et Barbara Broccoli ont annoncé qu’ils étaient dévastés par la nouvelle.

Les producteurs du Films Bond Ils considèrent qu’une grande partie du succès de la série de films d’espionnage peut être due à sa représentation ingénieuse et résolue ainsi qu’à une touche de caractère charismatique qui imprègne ses pièces de divertissement.

Son fils Jason sait déjà qu’il a perdu la vie tranquillement pendant la nuit alors qu’il dormait aux Bahamas, où il a vécu et où il a été malade pendant un certain temps.

“C’est un triste jour pour tous ceux qui ont connu et aimé mon père et une triste perte pour tous les gens du monde entier qui ont apprécié le merveilleux cadeau qu’il avait en tant qu’acteur”, a déclaré son fils Jason Connery.

Le premier film avec lequel il est devenu célèbre en tant que James Bond était dans «Dr. No “(” The Satanic Dr. No “) en 1962. Puis il fit 4 autres films et quitta le rôle avant d’être convaincu de jouer les deux fois de plus dans” Never Say Never Again “(” Never Say Never Again “). 1983.

Bien sûr, on se souviendra de lui pour son rôle de James Bond avec lui, et il a également connu une carrière variée dans laquelle il a réussi à remporter un Oscar du meilleur acteur pour son interprétation d’un flic irlandais coriace dans Les intouchables de 1987.

Il a également participé à de très grands films tels que “Indiana Jones et la dernière croisade” (“Indiana Jones et la dernière croisade”), “Highlander” (“Highlander – L’immortel”) et “The Hunt for Red October” (“The chasse Octobre rouge »).

La nouvelle est même parvenue au Premier ministre écossais Nicola Sturgeon qui a avoué être attristée par la triste nouvelle.

Il connut un tel succès qu’il fut même fait chevalier par la reine Elizabeth II en 2000 pour ses services au cinéma dramatique et en 2005 récompensé par l’AFI American Film Institute Lifetime Achievement Award (avec son acronyme en anglais).

Thomas Sean Connery est né le 25 août 1930 à Édimbourg, en Écosse, le premier de deux enfants d’un chauffeur de camion longue distance et d’une femme de chambre. À 13 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a abandonné l’école pour aider sa famille.

«J’étais laitier, ouvrier, cintreuse d’acier, bétonnière; pratiquement n’importe quoi », dit-il.

Fatigué du travail de jour, il s’est enrôlé dans l’armée britannique et a été démis de ses fonctions après trois ans. La maladie: ulcères d’estomac.

De retour à Édimbourg, il a soulevé des poids pour sculpter son corps et participer au concours Mr. Universe, terminant troisième. Il a brièvement envisagé une carrière dans le football professionnel, mais a choisi d’agir au motif que cette profession durerait plus longtemps.

Elle a eu sa première grande pause en chantant et en dansant sur la chanson “There is Nothing Like a Dame” dans la comédie musicale londonienne “South Pacific” et dans une production en continu avant de jouer dans des rôles de soutien, la télévision et des films B.

Il est allé à Hollywood pour filmer deux films, “Darby O’Gill et le petit peuple” de Disney et “La plus grande aventure de Tarzan” (“La grande aventure de Tarzan”). Quand il a décidé de devenir acteur, on lui a dit que Thomas Sean Connery ne rentrerait pas dans un chapiteau de théâtre, alors il a laissé tomber son prénom.

Puis vint l’audition qui a changé sa vie. Les producteurs américains Albert “Cubby” Broccoli et Harry Saltzman avaient acquis les droits d’une série de romans d’aventures d’espionnage d’après-guerre de l’auteur Ian Fleming.

Connery n’était pas le premier choix pour «Dr. Non”. Les producteurs s’étaient tournés vers Cary Grant, mais ont décidé qu’ils voulaient un acteur qui pourrait s’engager dans une série. Les producteurs ont également réalisé qu’ils ne pouvaient pas se permettre une grande star car le studio United Artists avait limité son budget à 1 million de dollars par film, ils ont donc commencé à interviewer des artistes britanniques moins connus.

Parmi eux se trouvait Connery, à 1,88 mètre (6 pieds 2 pouces). Sans un test de caméra, Broccoli et Saltzman ont choisi l’acteur, citant son «comportement beau, sinistre et cruel», un match parfait pour la façon dont Fleming a décrit Bond.

Repose en paix le grand acteur, Sean Connery, le James Bond original.