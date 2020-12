Le jaune le met en valeur, Celia Lora a une invitation pour vous | INSTAGRAM

Aujourd’hui la belle mannequin mexicaine, Celia Lora, a beaucoup de nouvelles pour nous en fonction de son travail et bien sûr quelques images pour éviter les yeux de ses fidèles fans sur les réseaux sociaux.

Comme nous le savons, Celia Lora a une page de Contenu exclusif, où elle nous invite à avoir l’opportunité de discuter avec elle via un chat le tout après avoir payé un abonnement mensuel, qui d’ailleurs tout ce mois de décembre a une réduction de 50%, au cas où vous seriez intéressé.

L’annonce a été faite à travers une photographie dans son Instagram officiel une de ses dernières publications et dans laquelle on peut la voir avec un très bel ensemble de lingerie jaune avec lequel ses charmes ont complètement brillé.

Sur la photo, on peut voir Celia Lora de profil vers l’objectif de la caméra reflétant ainsi sa beauté et sa silhouette afin que ses attributs soient beaucoup mieux vus afin que ceux qui les apprécient tant et qui se motivent à s’abonner à sa page de divertissement.

Pour faire Lora, ce site est très important car c’est l’un de ses revenus supplémentaires et ce qui la motive le plus, car elle aime avoir ses followers très heureux et leur donner de bonnes images d’elle.

Une autre nouveauté de la belle fille d’Alex Lora, chanteuse du célèbre groupe de rock mexicain El Tri, est qu’elle télécharge constamment des vidéos sur sa chaîne YouTube et cette fois, elle en a téléchargé une avec un ami.

La vidéo parle une fois de plus des messages qui parviennent à Celia Lora, car comme vous le savez sûrement, elle reçoit des messages incroyablement rares et particuliers et même des messages très désagréables, mais grâce à eux, elle lui a permis d’être mais grâce à eux, elle lui a permis de créer cette section.

«Le coin de la veste» est le titre qu’il lui a donné, grâce au fait que la plupart des messages sont destinés aux utilisateurs qui exercent sûrement cette activité dans le confort de leur foyer tout en profitant de son contenu.

Il est également important de mentionner que les chapitres du love office avec Celia Lora, un programme qu’elle a réussi à avoir elle-même sur MTV sont déjà terminés, avec 20 épisodes et étant un excellent moyen de passer du temps avec l’animatrice.

Celia Lora a eu beaucoup de temps pour pratiquer le mannequinat et aussi la conduite, étant quelque chose de nouveau dans sa vie mais qu’elle a rapidement maîtrisé grâce à son grand sens de l’humour Et cette façon d’être si unique qu’elle a.

Grâce à tout le temps qu’il a passé à l’intérieur de la maison, il a décidé d’en profiter pour faire du divertissement et surtout pour attirer l’attention sur quelque chose qui lui plaît beaucoup et qui l’aide aussi à aider les autres.

Et vous vous demanderez, comment aide-t-il les autres? Il le fait en partageant des images et des vidéos des produits qu’il reçoit d’entreprises qui contribuent à promouvoir un geste très noble et beau de Celia Lora et plus encore en ces temps difficiles.