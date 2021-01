UNE

gigantesque cornet de saucisses et de chips offrant la meilleure couverture télévisée aux heures de grande écoute de Don’t Let Go d’En Vogue depuis que Little Mix a remporté The X Factor. Une tache violette ceinturant une interprétation étonnamment théâtrale de Word Up de Cameo! Un merle humanoïde portant un pantalon doré à paillettes, frappant les notes aiguës dans un fausset immaculé.

Cela peut sembler le début d’un rêve de fièvre légèrement dérangeant – en fait, c’est simplement un avant-goût de la pure bizarrerie qui vous attend si vous passez à ITV un samedi soir. Basé sur une série originaire de Corée du Sud et qui a été un énorme succès aux États-Unis, The Masked Singer est l’un des formats les plus chaotiques mais ingénieux jamais créés pour le programme télévisé du week-end.

En partie concours de talents de célébrités, en partie jeu télévisé classique, il voit des célébrités se déguiser dans des costumes élaborés et cauchemardesques (pensez aux créatures de Guillermo del Toro habillées par l’équipe de garde-robe Strictly Come Dancing et vous ne serez pas trop loin) et chanter devant un panel de les juges, qui – avec les téléspectateurs à la maison, aidés par une nouvelle série d’indices chaque semaine – tentent de deviner leur véritable identité. À la fin de chaque épisode, un concurrent est démasqué, sortant de son cocon costumé l’air étourdi mais ravi. Cela ne devrait pas fonctionner – mais si vous êtes prêt à accepter sa stupidité hallucinante, c’est une vision essentielle; avant de vous en rendre compte, vous explorerez furieusement Wikipédia à la recherche de faits qui pourraient confirmer votre idée que le merle scintillant avec une gamme vocale impressionnante est en fait le leader de JLS Aston Merrygold.

Passez à BBC One après le démasquage et vous trouverez The Wheel, un jeu télévisé de stars présidé par Michael McIntyre, affable et frustrant, où des visages célèbres tentent d’aider les concurrents à remporter le jackpot. Chaque célébrité a un sujet spécialisé, allant du spécifique (Gemma Collins sur l’Essex) au nébuleux (Stacey Dooley en voyage), mais l’ensemble de filature peut également les aligner au hasard sur des sujets loin de leur zone de confort.

Tout comme The Masked Singer, c’est un concept qui semble alambiqué sur papier, mais qui fonctionne d’une manière ou d’une autre à l’écran. Les deux programmes ont été des succès pour leurs chaînes respectives, avec des audiences nocturnes atteignant régulièrement la barre des cinq millions et demi. Leur succès est sûrement dû à la volonté des participants de ne pas prendre les choses trop au sérieux – et on pourrait en dire autant de deux autres histoires à succès de samedi soir, The Wall et The Hit List, qui ont récemment été diffusées sur BBC One. The Wall voit l’hôte Danny Dyer jouer (comme toujours) une parodie de lui-même alors qu’il réprimande le «mur» (un plateau de jeu composé d’une série de tubes qui correspondent aux pertes et aux gains – cela a du sens quand vous le voyez) pour ” agresser »les concurrents et les plaisanteries avec le maître des questions Angela Rippon. La Hit List, quant à elle, est animée par d’anciennes pop stars joyeuses et le couple marié Marvin et Rochelle Humes; ils sont sur place pour donner des encouragements alors que les concurrents se disputent pour identifier les chansons pop et les artistes qui les chantent, le plus rapidement possible sous une pression de temps intense (coupe au visage poliment mécontent de Rochelle lorsqu’un concurrent n’a pas reconnu les mesures d’ouverture d’un des plus grands succès de son groupe The Saturdays).

(

Danny Dyer préside The Wall

/ BBC / Remarquable / Guy Levy)

En plus des favoris comme In For A Penny and Ant et Saturday Night Takeaway de Dec, la production de divertissement d’ITV, quant à elle, devient de plus en plus méta, avec une nouvelle série d’Epic Gameshow d’Alan Carr ré-imaginant les formats de quiz rétro des archives du diffuseur (épisodes précédents ont ramené The Price Is Right et Bullseye) et le maître de quiz de The Chase, Bradley Walsh, a même dirigé un programme appelé How To Win A Game Show, fournissant des conseils sur cela par une variété de vétérans du divertissement léger. Ce mois-ci, son collègue de Chase, Paul Sinha, présentera TV Showdown, testant des équipes de célébrités sur leur connaissance… des émissions de télévision. Et en dehors des heures de grande écoute du week-end, les jeux télévisés nous offrent également une vision réconfortante mais convaincante. La House of Games de Richard Osman est désormais un pilier du programme de nuit de la semaine de BBC One, tandis que Taskmaster, qui a commencé sa vie sur la chaîne papa Dave et a depuis été racheté par Channel 4, est devenu un favori culte.

(

Michael McIntyre s’entretient avec l’invité Joel Dommett et Daisy Lowe

/ BBC / Hungry Bear / Gary Moyes)

Il n’est pas difficile de voir pourquoi des programmes comme ceux-ci sont devenus des réussites de verrouillage. Dans la pratique, il est relativement facile d’incorporer des précautions sécurisées par Covid dans des jeux télévisés avec des panélistes assis plus éloignés et protégés par des écrans en plexiglas, il est donc parfaitement logique que les diffuseurs investissent dans ces derniers en ce moment, lorsqu’ils tournent en toute sécurité des drames avec de grands lancers et plusieurs endroits. est sûrement un cauchemar logistique. En effet, les masques élaborés de The Masked Singer et les mesures de confidentialité intégrées (les candidats sont tenus à l’écart de l’équipage pour garder leur identité secrète jusqu’à la révélation finale) signifient que l’émission a été par inadvertance pionnière de la distanciation sociale depuis son lancement (la série actuelle, filmé l’automne dernier, a un public en direct réduit, avec des invités assis dans leurs bulles sociales).

De plus, avec des concerts annulés et des engagements de tournage reportés, la pandémie a laissé de nombreux artistes interprètes ou exécutants des lacunes inattendues dans leur agenda, ce qui signifie que le calibre de l’invité moyen des spectacles de divertissement léger s’est considérablement accru ces derniers mois. Les deux premiers épisodes de The Masked Singer ont vu la pop star de bonne foi Sophie Ellis Bextor et l’actuelle Spice Girl Mel B démasquée, suivies de Martine McCutcheon de Love Actually et, euh, de l’ancien manager de l’Angleterre Glen Hoddle (qui avait été déguisé en Beauty and the Horloge de grand-père chantant de style bête) donc tous les paris sont ouverts pour savoir qui se cache derrière les masques restants (mon argent est sur Sheridan Smith comme saucisse). Taskmaster, quant à lui, met régulièrement en lumière un mélange de grands comédiens et de talents émergents, avec Daisy May Cooper de This Country émergeant en tant que favori des fans dans la série la plus récente (ce qui ne surprendra pas quiconque connaît son brillant compte Instagram) .

Ces plaisirs de la foule sont également parfaits pour un visionnage collectif à la télé. Une joie inattendue de passer ce dernier verrouillage chez mes parents a été de présenter le spectacle à ma mère, qui a depuis été convaincue que le Viking «a la voix de Colin Firth» et qu’un bébé de brousse imposant portant une grenouillère pourrait être Pierce Brosnan , comme si la distribution hollywoodienne de Mamma Mia se retrouvait en quelque sorte bloquée à Hemel Hempstead avec le temps de tuer l’année dernière. Ses suppositions, cependant, sont sûrement plus raisonnables que celles de la wildcard résidente du jury, Rita Ora, qui a confondu la semaine dernière Alan Titchmarsh avec Alan Partridge, pour ensuite être laissée perplexe lorsque ses collègues panélistes lui ont rappelé que ce dernier était un personnage fictif.

C’est ce genre de sottise rafraîchissante qui fait de ces émissions un excellent fourrage pour les groupes Whatsapp et les fils Twitter. À l’heure actuelle, consulter les médias sociaux donne trop souvent l’impression de faire défiler la morosité et la morosité à une échelle exponentielle, mais le samedi soir, il y a une brève fenêtre de répit. Alors que des verrouillages sans fin nous ont également laissés à la dérive des gens qui nous entourent, il est étrangement rassurant de savoir que plusieurs millions d’autres sont également assis devant la télévision du salon ou les écrans d’ordinateurs portables, regardant un blaireau de six pieds de haut chanter des chansons de rock doux.

The Masked Singer est sur ITV le samedi à 19h; The Wheel est sur BBC One le samedi à 20h30