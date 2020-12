L’arrière droit, qui devait initialement rejoindre le club de West Brom en janvier avant qu’un médecin de routine ne découvre un problème de genou à long terme, a déménagé gratuitement dans le sud de Londres cet été et se réhabilite depuis.

Ferguson, 20 ans, a subi un revers dans sa cure de désintoxication plus tôt cette saison, mais s’est finalement entraîné avec ses coéquipiers du Palace pour la première fois cette semaine, où la chance désespérée a de nouveau frappé.

L’arrière latéral a souffert d’une tension à la cuisse qui – bien que non liée à ses problèmes de genou – ne fera que retarder ses débuts en Premier League.

“Ce sont des nouvelles assez tristes”, a déclaré Hodgson. “Il s’entendait et continue très bien et nous a rejoints cette semaine et vient de devenir un membre de bonne foi de l’équipe sans que nous ayons à modérer ce qu’il peut et ne peut pas faire.

en relation

“Mais malheureusement, comme cela arrive parfois dans ces situations, d’autant plus qu’il est jeune et enthousiaste, cela l’a amené à ressentir une légère tension à la cuisse. En ce moment, j’attends les résultats de cette tension à la cuisse de l’IRM. C’est très malheureux.

“La bonne nouvelle, c’est que cela n’a rien à voir avec la blessure au genou. C’était bien qu’il ait réussi l’entraînement, il en ira de même avec son genou, mais son enthousiasme à intensifier l’intensité de son entraînement a provoqué une tension à la cuisse. .

«Il s’est entraîné hier, ce n’est que lorsque je suis arrivé ce matin et que j’ai parlé au médecin qu’ils m’ont informé qu’il ne s’entraînerait pas aujourd’hui à cause de cette sensation dans sa cuisse. Ils m’ont dit qu’ils allaient le faire scanner et nous ‘ Je vais attendre et voir. Je n’ai aucune idée [how bad it is] et ils n’étaient pas prêts à s’impliquer dans des suppositions. “

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.