L’un des survivants participant à la journée commémorative de l’Holocauste, aujourd’hui socialement éloignée, dit que cela est plus que jamais nécessaire.

Ernest Simon a fui l’Autriche en 1939 alors qu’il était enfant, après avoir vu des foules nazies brûler des livres de prières juifs dans la rue où il vivait et se porte maintenant volontaire pour parler de ses expériences aux jeunes.

L’homme de 90 ans, du nord-ouest de Londres, a déclaré: «J’essaie d’amener les jeunes à réfléchir clairement à des choses comme le racisme et la xénophobie et je pense que mon histoire et celle de mes autres collègues dans l’holocauste peuvent aider les jeunes. les gens à voir les dangers du genre de choses qui se sont produites, en s’assurant qu’ils peuvent penser par eux-mêmes, en s’assurant qu’ils peuvent analyser par eux-mêmes ce qu’ils entendent et ce qu’ils lisent.

«Il y a trop d’exemples récents de la façon dont les gens ont abusé du pouvoir des mots et comment cela peut conduire des communautés entières, de grands groupes de personnes, dans la mauvaise direction.

Il a déclaré que les événements récents aux États-Unis, lorsqu’une foule encouragée par l’ancien président Trump a pris d’assaut le bâtiment du Capitole, ont montré qu’il était toujours nécessaire d’entendre des histoires comme la sienne.

Il a ajouté: «C’est le pouvoir des mots et comment les gens sont influencés. Des informations qui contiennent des demi-vérités et les jeunes doivent apprendre à dire ce que sont des demi-vérités.

M. Simon a déclaré qu’il avait manqué ses visites habituelles à l’école et au collège, n’ayant fait qu’une seule session sur Zoom au cours des neuf derniers mois, mais a ajouté qu’il espérait que la cérémonie de ce soir toucherait un public plus large que d’habitude.

Les ménages du Royaume-Uni sont encouragés à allumer une bougie et à la placer dans une fenêtre à 20 heures pour se souvenir des victimes du génocide, tandis que les monuments du London Eye à la BT Tower et au stade de Wembley seront éclairés en violet.

Le Holocaust Educational Trust organise un événement commémoratif virtuel avec l’ancien ministre des Affaires étrangères David Miliband parmi les orateurs.

M. Simon, qui avec sa femme de 88 ans a eu sa première vaccination contre le coronavirus il y a deux semaines, a déclaré qu’il comprenait pourquoi cette année devait être différente, en disant: «C’est dommage que le service ne puisse pas avoir lieu mais je le comprends. .

“Je pense que ce qui se passe mercredi soir est peut-être le deuxième meilleur, mais d’un autre côté, il sera vu par beaucoup plus de gens que normalement dans une salle de Westminster”.