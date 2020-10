Dans la semaine précédant le jour du scrutin, The Verge publie une série d’éditoriaux sur ce pour quoi nous votons – pas des candidats mais des idées qui nous poussent à nous engager dans le processus électoral en premier lieu.

Une semaine avant les élections, la démocratie américaine n’est pas en pleine forme.

Au moins 14 États ont signalé une forme d’intimidation des électeurs, allant des inconvénients aux crimes purs et simples. En Floride, des gardes de sécurité armés sont apparus devant un bureau de vote, affirmant travailler pour la campagne Trump. (La campagne a nié toute implication, bien que le président Trump ait encouragé ses partisans à «aller dans les urnes et à surveiller très attentivement».) En Caroline du Nord, un commissaire du comté républicain a été accusé d’agression délictuelle après avoir poussé un agent du scrutin. À Boston, une urne a été incendiée dans un acte criminel apparent d’incendie politique.

D’autres formes de suppression des votes sont tout à fait légales. Les premiers électeurs ont dû faire face à des heures d’attente à Atlanta, Indianapolis, Milwaukee et Houston – comme toujours, principalement centrés sur les quartiers noirs et latinos. Les règles relatives au décompte des bulletins de vote en Pennsylvanie ne sont toujours pas claires, en attendant un appel devant la Cour suprême. Un nombre croissant d’analystes s’attend à ce que les résultats des élections soient contestés, voire carrément résistés.

Ce manque de légitimité a des conséquences alarmantes. La violence réelle contre les politiciens est de plus en plus courante, avec deux tentatives d’assassinat distinctes contre des membres du Congrès au cours des 10 dernières années. Un complot visant à kidnapper le gouverneur du Michigan a été révélé plus tôt ce mois-ci et a déjà disparu de la mémoire collective. L’idée d’un mandat démocratique – une plate-forme qui, ayant remporté suffisamment de voix, doit être respectée en tant que volonté du peuple – semble incroyablement étrange.

Dans le même temps, le monde de la politique ne s’est jamais senti plus éloigné de la vie quotidienne. Même au milieu de deux crises économiques et de santé publique, la conversation politique ne s’est jamais éloignée du président – ce qu’il veut, ce qu’il ressent, contre qui il est en colère aujourd’hui. Cela peut ressembler à un drame télévisé, avec des enjeux intenses pour les joueurs mais sans réelle conséquence pour les gens de l’autre côté de l’écran. Alors que de plus en plus de gouvernement sombraient dans la polarisation et l’impasse, les avantages significatifs de l’action politique se sont atténués, et les enjeux du gouvernement se sont de plus en plus éloignés.

Ce sont les deux aspects du marché fondamental de la démocratie: le pouvoir de rendre des comptes. Les politiciens peuvent nous gouverner tant qu’ils travaillent pour nous. Le gouvernement ne peut exercer un pouvoir légitime que dans la mesure où il rend des comptes au public. À mesure que les organes du gouvernement deviennent moins responsables, il n’est pas surprenant que son pouvoir commence à se sentir moins légitime et que l’ensemble du projet commence à se désagréger.

Cela n’a pas à fonctionner de cette façon. Nous avons négligé les mécanismes de la démocratie, mais ils sont toujours là si vous les recherchez. Vous pouvez commencer par regarder vers le bas, loin du cirque national et vers les candidats qui répondent directement à vos communautés locales. Exigez des apparitions en mairie (même si elles seront virtuelles pour le moment) et posez des questions difficiles. Si vous voulez vous attaquer à la violence policière, il est plus puissant de gagner 3000 courses de procureurs de district qu’une course présidentielle – et la seule façon d’y arriver est un district à la fois. Si vous voulez vous attaquer au changement climatique, pensez à l’infrastructure de combustibles fossiles qui est en cours de construction à moins de 50 miles de l’endroit où vous êtes actuellement. Même la pression et l’attraction des règles de zonage locales peuvent avoir d’énormes conséquences.

Ensuite, il y a le droit de vote lui-même. La promesse de la démocratie est que tout le monde a le droit de voter, et le vote de tout le monde compte également – mais il est de plus en plus difficile de prendre cette promesse pour argent comptant. Nous ne pouvons plus nous permettre d’ignorer l’intimidation des électeurs et la privation de leurs droits de vote, qu’il s’agisse d’un rassemblement armé dans un bureau de vote ou d’un conseil électoral de comté détournant des ressources de certaines communautés. Cela pourrait commencer par élargir et restaurer les protections de la Loi sur les droits de vote, mais cela ne devrait pas s’arrêter là. Nous devrions aller plus loin, en reconnaissant ce type d’élections voyous comme une menace existentielle pour la démocratie.

En dessous de tout cela, nous devons repenser nos relations avec notre gouvernement. La politique n’est pas une émission de télévision, ni une société en débat. Plus nous nous concentrons sur le cirque quotidien, plus il est difficile de garder un œil sur ce que fait réellement le gouvernement et de le tenir responsable de ses lacunes. Nous devons moins nous concentrer sur les dirigeants qui montent ou tombent au pouvoir et davantage sur la façon dont leurs actions ont un impact sur le monde en général. Nous faisons de vrais choix moraux qui ont un impact réel sur la vie des gens – nous tous, en tant que pays, ensemble. Face à une pandémie continue, à une crise écologique et à un effondrement économique, les enjeux ont rarement été plus importants.

Donc, pour la semaine prochaine, nous allons passer en revue certaines des choses que nous attendons de la politique. Concrètement, c’est pour cela que nous votons – les idées, les valeurs et les projets qui nous poussent à nous engager dans la boule de poils ahurissante qu’est le processus électoral américain. Contrairement à la plupart de ce que vous lirez sur la politique au cours de la semaine prochaine, il ne s’agira pas de la course présidentielle. Ces combats sont plus importants que Donald Trump et Joe Biden, et ils ne se termineront pas le 3 novembre. Et à l’arrière-plan de tout se trouve le combat que j’ai exposé ici, le combat pour un système politique qui fonctionne. Comme tant d’autres, la démocratie ne fonctionne que si vous l’utilisez.