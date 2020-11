ré

iego Maradona était sans aucun doute l’un des plus grands footballeurs à avoir jamais honoré ce beau jeu.

Maradona, décédée mercredi à l’âge de 60 ans, inspire l’Argentine à la gloire de la Coupe du monde en 1986, et était également une légende pour Naples, Barcelone, Boca Juniors et plus encore.

Alors que le but de Maradona “ Hand of God ” contre l’Angleterre en quarts de finale de 1986 lui a peut-être valu l’infamie parmi de nombreux fans des Three Lions, il est néanmoins dommage que les foules anglaises n’aient pas pu le voir plus régulièrement au niveau des clubs.

Mais un club assez chanceux pour l’avoir vu en action dans son propre maillot était Tottenham lorsque Maradona s’est présenté pour les Spurs dans le témoignage de son ami proche Ossie Ardiles en 1986.

Ardiles a réfléchi au décès de son ami sur Twitter, publiant une photo de lui-même et de ses deux fils avec Maradona à White Hart Lane: «Diego avec mes deux fils … toujours sous le choc.

«Très très triste mais je suis sûr que Dieguito a la paix maintenant. Prières et pensées avec sa famille et ses amis.

En ce qui concerne le témoignage, Maradona a joué devant 30000 fans des Spurs à White Hart Lane contre l’Inter Milan en mai 1986 – bien qu’il ne soit pas préparé et ait dû emprunter une paire de chaussures de Clive Allen.

Allen a déclaré à talkSPORT: «Ossie dit: ‘Qui prend [size] six et demi?'”

«Je lui dis que oui et que j’avais deux paires de bottes; une vieille paire que j’avais portée toute la saison et une nouvelle paire dans laquelle je faisais irruption, alors j’ai dit: ‘Diego, sois mon invité et prends la paire que tu veux!’

Glenn Hoddle, qui a joué aux côtés de Maradona au milieu de terrain alors que les Spurs gagnaient 2-1, avait précédemment déclaré au site Web du club: “Le pur magnétisme de Maradona a soulevé toute l’atmosphère. Une foule impressionnante de plus de 30000 personnes s’est présentée pour le match et le coup d’envoi. a dû être retardé de 15 minutes pour permettre à tous les milliers de fans d’entrer.

“Maradona et Ossie sont entrés dans le stade après que les deux équipes ont été applaudis par un tonnerre d’applaudissements. Il était clair que le public était ravi d’avoir la chance de voir un joueur des compétences spéciales de Maradona, et il ne les a pas déçus.

“Bien sûr, il ne s’est pas étendu au maximum, mais je suis un joueur dont la philosophie est construite autour d’un football habile et je ne pouvais qu’admirer ce petit génie trapu.”

Chris Waddle, qui a également joué dans le match, a déclaré: “Je n’ai jamais vu un meilleur footballeur. Jamais. Il était de loin le meilleur joueur avec lequel j’ai joué.

«Dans le jeu, il a fait quelques jolies courses et un coup de pied à vélo; il était assez calme, mais quand tu avais le ballon, tu savais que tu pouvais le lui donner et qu’il n’y aurait pas de problèmes. Son toucher était incroyable et il était si fort. Son changement de rythme et de direction était incroyable.

Maradona a continué à jouer pour l’Argentine à la Coupe du monde plus tard cet été, les guidant vers la gloire.

La légende est également revenue à White Hart Lane en 2017 avec Adriles, rencontrant alors son manager Mauricio Pochettino et son équipe d’entraîneurs avec Harry Kane et Hugo Lloris.

Kane a tweeté ses condoléances suite à la nouvelle de la mort de Maradona, en écrivant: “Privilégié de l’avoir rencontré. Très triste nouvelle. RIP Diego Maradona.”

Les Spurs ont également ajouté: «L’un des plus grands à avoir jamais honoré notre beau jeu. Adieu, Diego ».