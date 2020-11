Le jour où Maradona s’est souvenu d’avoir pleuré son enlèvement par des ovnis | .

Il y a quelque temps, une interview a été partagée où l’ancien footballeur argentin Diego Armando Maradona a éclaté en sanglots en se souvenant d’un événement où il a été enlevé par des OVNIS (Objet volant non identifié).

Maradona il était considéré comme l’un des meilleurs joueurs de football d’origine argentine bien que certains pensent qu’il est le meilleur de tous les temps, en plus d’être un ancien joueur de football Il a servi comme entraîneur, le 25 novembre, la triste nouvelle a été partagée qu’il avait perdu la vie dans son Argentine natale, alors qu’il se remettait d’une opération.

L’ancien attaquant argentin était connu pour ses excès, dans la consommation de substances et sa vie en général, bien qu’il ait été l’une des plus grandes stars que l’Argentine ait donnée à un moment de sa vie, il est devenu des mèmes, qui ont vanté ses excès. D’autres l’ont simplement ignoré et ont conservé les mérites qu’il a obtenus tout au long de sa carrière.

C’était un joueur extraordinaire qui, à chacun des matchs, a surpris les personnes présentes et même sa propre équipe de football, tant l’étonnement pour son excellent match a été tel que certains ont vraiment pensé que Diego Armando Maradona Il n’était pas de cette planète, mais même ainsi il serait difficile de croire à ce moment que quelqu’un pourrait être enlevé par des extraterrestres.

Une fois qu’il est devenu célèbre et est devenu une star du football et de la télévision, Maradona a commencé avec ses problèmes de dépendance qui pour certains n’étaient pas surprenants, alors au cours des dernières années de sa vie, il commençait déjà à mentionnant des choses assez irréelles comme le fait qu’il a été chassé par des OVNIS, ils prétendent qu’il l’a fait dans le but de justifier un parti de ce que l’on croirait un peu plus que d’être enlevé.

Cette interview a révélé que parce qu’il faisait la fête, il avait «perdu» pendant trois jours et que, à son retour à la maison, il affirmait avoir été saisi par des extraterrestres, bien que plus tard, il ait lui-même déclaré dans une interview pour TyC Sports qu’il n’avait jamais vu un OVNI et qu’il avait inventé cette excuse pour se débarrasser d’un problème, finissant de confirmer ce qui pour beaucoup était déjà quelque chose d’évident… Fluff, comme on appelait l’ancien footballeur, éclata de rire presque jusqu’aux larmes.

Cependant, peu de temps après avoir commencé à pleurer, révélant que ses préférences pour les substances psychotropes avaient pratiquement été sa perte, elle a conseillé aux jeunes de ne pas l’utiliser en raison de la perte de sa famille et du vivre ensemble.

Maradona Il continuera à être l’un des plus grands personnages non seulement en Argentine mais dans le monde entier pendant de nombreuses années à venir.

L’un des personnages les plus aimés d’Argentine et du football en général, bien qu’il ait parfois suscité de grandes controverses et controverses en raison de son style de vie, il ne cessera jamais de rester dans les mémoires pour sa carrière de footballeur.

Malheureusement dans ses dernières années il n’a pas réussi à se débarrasser de toutes ses addictions, bien qu’il ait surmonté les plus fortes, les conséquences sur sa santé l’ont submergé car son système était assez endommagé par le passage de ces substances qu’il a consommées pendant des années, on l’espère qu’il n’a pas souffert dans ses dernières minutes de vie et que sa famille, ses amis et ses admirateurs ont démissionné rapidement.

Le monde est choqué par la nouvelle, de grandes personnalités et célébrités non seulement du football pleurent son départ, des centaines de messages ont été partagés depuis que la triste nouvelle était connue.

Vous nous avez emmenés au sommet du monde. Vous nous avez rendus extrêmement heureux. Tu étais le plus grand de tous. Merci d’avoir existé, Diego. Vous nous manquerez toute une vie », a écrit @alferdez sur Twitter.

