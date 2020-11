La campagne Trump a partagé des photos trafiquées d’un journal du Washington Times dans le cadre de ses efforts continus pour ébranler la confiance du public dans les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Le directeur de la communication de Trump, Tim Murtaugh, a publié des photos montrant apparemment une copie du Times de novembre 2000, avec le titre: «Président Gore». Murtaugh a supprimé les tweets après que le Times lui-même ait révélé que le journal était faux.

Murtaugh a publié des photos montrant que les pages «Président Gore» étaient placardées partout dans le siège de la campagne Trump, ce qui, selon lui, était «un rappel que les médias ne choisissent pas le président». Le compte du Times a alors répondu: “ces photos ont été trafiquées. Le Washington Times n’a jamais fait la une du” Président Gore “.” Murtaugh et la campagne Trump ont été vivement critiqués pour cette cascade et pour ses allégations continues sur la fraude électorale sans aucune preuve.

Le Washington Times conservateur vérifie les faits du directeur des communications de la campagne Trump @TimMurtaugh pic.twitter.com/K7U3RmrrTv – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 8 novembre 2020

Certains utilisateurs ont même retrouvé la vraie première page du Washington Times après le jour du scrutin 2000, qui lisait en fait «Président Bush» dans le même format. Il comprenait une photo couleur de l’ancien président George W. Bush avec la Première Dame Laura Bush souriant devant la caméra.

La campagne Trump est tout à fait dans son droit de procéder à des recomptages et à d’autres contrôles juridiques dans certains États contestés lors de l’élection présidentielle de 2020. Cependant, ses affirmations publiques selon lesquelles l’élection elle-même était frauduleuse sont dangereuses. Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve crédible de fraude électorale, malgré les accusations du président.

Merci pour la clarification. Ils sont presque aussi mauvais dans leur travail que Trump l’était en tant que président. pic.twitter.com/PyjZVlflZR – K ᥱᥣ 🦋 (@wordygrrrrl) 8 novembre 2020

De plus, la campagne Trump devrait gagner énormément de recomptages et de batailles juridiques afin de changer les résultats de l’élection dans son ensemble. Pour remporter la présidence, un candidat a besoin d’au moins 270 voix au collège électoral. Selon les projections actuelles de CBS News, Trump n’en a que 214, tandis que Biden en a 279. Les États de Géorgie, de Caroline du Nord, d’Arizona et d’Alaska restent à compter.

Ce n’était pas la première allusion aux élections de 2000 faite la semaine dernière. L’élection est désormais tristement célèbre pour avoir été serrée et pour avoir eu des résultats douteux. À l’époque, Bush avait gagné avec seulement 271 votes dans les collèges électoraux, et il a perdu le vote populaire lui-même d’environ un demi-point de pourcentage. La course comprenait un recomptage à enjeux élevés, des questions de suppression des électeurs et un examen minutieux des méthodes électorales elles-mêmes, telles que les machines à voter, le codage couleur et les cartes perforées.

Jusqu’à présent, le président Donald Trump et sa campagne ont refusé de concéder l’élection présidentielle de 2020, bien que Biden et son équipe aient accepté les résultats. L’inauguration aura lieu en janvier 2021.