L’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a tenu vendredi son premier point de presse depuis le 1er octobre. Son dernier briefing était peut-être court, mais McEnany s’est toujours impliqué dans une dispute avec le journaliste de CNN Kaitlan Collins. Selon le Daily Beast, après avoir répondu à quelques questions et prononcé des remarques pré-écrites sur la présidence du président Donald Trump, McEnany a commencé à s’éloigner de son podium. Avant de le faire, Collins a essayé de poser une autre question, mais l’attachée de presse lui a dit qu’elle «n’appelle pas les militants», ce qui a conduit le journaliste à émettre une réfutation sévère de sa part.

McEnany a terminé ses remarques par une déclaration pré-écrite alléguant que les démocrates et la communauté du renseignement ont été “injustes” envers Trump pendant sa présidence. Elle a alors commencé à s’éloigner de son podium sans répondre à d’autres questions. Naturellement, les journalistes présents dans la salle ont continué à essayer d’attirer son attention pour lui poser des questions sur le président et son administration. Mais, avant de s’en aller, elle a dit à Collins de CNN: “Je n’appelle pas les militants.” Le journaliste a immédiatement riposté avec: “Je ne suis pas un activiste et vous n’avez répondu à aucune question depuis le 1er octobre. Et vous en avez juste pris environ cinq, Kayleigh. Cela ne fait pas votre travail – votre travail financé par les contribuables.” McEnany sortit de la pièce alors que Collins continuait de parler. Sur Twitter, la journaliste a continué à se défendre contre la déclaration de l’attachée de presse. Elle a d’abord expliqué exactement ce qui s’est passé pendant la situation et a ajouté: “Il est compréhensible que quelqu’un qui n’a pas fait son travail – répondant aux questions des journalistes – en quelques semaines confondre quelqu’un d’autre faisant le leur avec l’activisme.”

WH Appuyez sur Sec. McEnany termine le briefing après seulement quelques questions, disant aux journalistes: «Je n’appelle pas les militants.» @Kaitlancollins de CNN répond: «Je ne suis pas un activiste et vous n’avez pas répondu aux questions depuis le 1er octobre… Cela ne fait pas votre travail. Votre travail financé par les contribuables. “Pic.twitter.com/QkgE6d1Rzl – Le recomptage (@therecount) 20 novembre 2020

Le collègue de CNN de Collins, Joe Tapper, l’a félicitée pour la façon dont elle avait géré la situation. Sur Twitter, il a écrit: «@kaitlancollins est un militant pour la vérité et pour les faits. Et elle sera toujours dans cette pièce après le 20 janvier 2021. » La déclaration de Tapper a évoqué le fait que Trump n’occupera plus la Maison Blanche après le 20 janvier 2021 après avoir perdu l’élection présidentielle au profit de l’ancien vice-président Joe Biden, qui devait gagner après avoir obtenu suffisamment de votes du collège électoral. Bien que le président n’ait pas encore concédé l’élection et continue d’affirmer à tort qu’il y avait une «fraude» électorale généralisée (il n’y a aucune preuve pour étayer cette affirmation).