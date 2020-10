Vaughn McClure, un journaliste des Falcons d’Atlanta pour ESPN, est décédé à son domicile à Atlanta cette semaine, a annoncé ESPN. Il avait 48 ans. Il a rejoint ESPN en 2013 après avoir passé du temps à couvrir les Bears de Chicago pour le Chicago Tribune.

«Nous avons tous adoré Vaughn», a déclaré John Pluym, rédacteur en chef adjoint pour la couverture numérique de la NFL à ESPN. “Il avait un cœur en or. Il a été si utile à nos journalistes. Au cours des dernières heures, nous avons entendu tellement d’histoires sur la façon dont Vaughn les avait aidés avec une histoire ou comment il avait mis un bon mot pour eux avec un entraîneur ou joueur. ” Le président des Falcons, Rich McKay, a publié une déclaration sur McClure dès que l’équipe a appris la nouvelle. Il a dit que McClure était un «journaliste attentionné» et qu’il «manquera beaucoup».

“Parler à Vaughn au téléphone a toujours été une joie. J’ai adoré la façon dont vous pouviez sentir l’excitation dans sa voix de pouvoir couvrir les Falcons pour ESPN”, a ajouté Pluym. «Il nous manquera tous énormément. Et je terminerai ceci de la façon dont Vaughn a mis fin à chaque appel téléphonique avec un collègue:” Je vous remercie. Je vous aime. ” Nous l’aimions tous aussi. »

McClure serait l’un des journalistes qui suivraient les Falcons au quotidien. Il fournirait des mises à jour sur l’équipe via Twitter, le site officiel d’ESPN et des spots sur des émissions telles que SportsCenter et NFL Live. De nombreux collègues d’ESPN lui ont rendu hommage sur Twitter ainsi que des journalistes de la NFL dans tout le pays. Son dernier tweet remonte au 13 octobre et il a rapporté que le joueur de ligne défensive recrue des Falcons, Marlon Davidson, avait été testé positif au COVID-19.

Le journaliste NFL Nation d’ESPN pour les Falcons d’Atlanta, Vaughn McClure, est décédé dans son appartement à Atlanta. Quel homme gentil il était. McClure avait 48 ans. Reste en paix. pic.twitter.com/2bjwwKUjhH – Adam Schefter (@AdamSchefter) 15 octobre 2020

«Ce que j’ai le plus respecté, c’est son engagement à s’améliorer continuellement», a déclaré Patricia Mays, directrice principale de la stratégie de contenu et de la distribution chez ESPN, en parlant de ce qui ressortait de McClure. L’un des derniers courriels que j’ai reçus de lui demandait des commentaires. Il a écrit: “ J’adorerais vous parler après la saison de la façon dont je peux m’améliorer dans beaucoup de choses. Je veux être génial dans ce travail. ‘”

McClure est un natif de Chicago qui est diplômé de la Northern Illinois University en 1994. Il a également couvert les Chicago Bulls pour le Tribune ainsi que le football de Norte Dame pour le Chicago-Sun Times et le basket-ball de Fresno State pour le Fresno Bee.