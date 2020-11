T

Le jubilé de platine de la reine sera marqué par un week-end spécial de quatre jours férié.

Le 6 février 2022, le monarque aura régné pendant 70 ans – la première fois qu’un souverain britannique sera sur le trône depuis sept décennies.

Le jalon sera marqué par un «spectacle unique dans une génération», a annoncé jeudi le secrétaire à la Culture Oliver Dowden.

Des plans sont en place pour organiser une série d’événements sur quatre jours, du 2 au 5 juin 2022.

(La reine Elizabeth II lors d’une cérémonie à l’abbaye de Westminster à Londres / PA)

Ils doivent refléter le règne de la reine et son impact sur le Royaume-Uni et le monde depuis son accession au trône en 1952.

Les membres de la famille royale devraient prendre part aux célébrations au cours du week-end prolongé et à la veille de l’extravagance de quatre jours.

Conformément à la tradition, une médaille du jubilé de platine sera décernée aux personnes qui travaillent dans la fonction publique, y compris les représentants des forces armées, des services d’urgence et des services pénitentiaires.

Les célébrations marquant cette étape auront lieu en 2022 dans la perspective du week-end.

Une porte-parole du palais de Buckingham a déclaré: << Le jubilé de platine offre à la reine l'occasion d'exprimer ses remerciements pour le soutien et la loyauté que Sa Majesté a reçus tout au long de son règne. La reine espère que le plus grand nombre de personnes possible aura la possibilité de participer aux célébrations . "

Le secrétaire à la Culture a déclaré: «Le jubilé de platine de Sa Majesté sera un moment vraiment historique – et qui mérite une célébration inoubliable.

«Nous pouvons tous nous attendre à un week-end jubilaire spécial de quatre jours, au cours duquel nous présenterons un spectacle spectaculaire unique dans une génération qui mêle le meilleur de la splendeur cérémonielle britannique à l’art et à la technologie de pointe.

“Il rassemblera la nation entière et le Commonwealth dans un hommage approprié au règne de Sa Majesté.”

La première semaine de juin a été choisie pour le week-end Platine, tout comme les jubilés d’or et de diamant de la reine, le mois d’été offrant de meilleures chances de beau temps.

Le 6 février 1952 – le jour où la reine est devenue monarque – est également l’anniversaire de la mort de son père, le roi George VI, et non une date sur laquelle le chef de l’État souhaiterait fonder les célébrations.

La Maison royale et le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) organisent les commémorations qui sont en cours de développement avec certains des plus grands esprits créatifs du Royaume-Uni, des organisateurs d’événements et des entreprises de conception numérique de classe mondiale.

Le DCMS a déclaré que les moments «spectaculaires» à Londres et dans d’autres grandes villes seront complétés par des événements dans les communautés du Royaume-Uni et du Commonwealth.

Pour créer le week-end de quatre jours en juin 2022, le jour férié de fin mai de cette année sera déplacé au jeudi 2 juin et un jour férié supplémentaire le vendredi 3 juin sera créé.

Les célébrations du jubilé de diamant de la reine en 2012 ont vu le concours du jubilé de diamant sur la Tamise organisé parallèlement à un concert mettant en vedette Stevie Wonder, Sir Elton John et Sir Paul McCartney.