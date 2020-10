Katy Perry, Lionel Richie, Luke Bryan et Ryan Seacrest sont de retour ensemble sur le plateau d’American Idol pour la première fois depuis que la pandémie de coronavirus a perturbé la saison 3 en mars. Les juges et l’hôte de la renaissance ABC du concours de chant à succès sont tous de retour pour une toute nouvelle série d’auditions, mais les choses seront un peu différentes car ils respectent la distance sociale et les directives de sécurité COVID-19.

Bryan a partagé la première photo de retour sur le plateau avec ses co-stars mercredi, montrant que tous les juges seront assis à des tables séparées au lieu d’être derrière le même panneau pour garder une distance de sécurité. “Gang est tout là pour le tournage de la saison 4 de @americanidol!” il a légendé la photo. “Les choses sont peut-être un peu différentes, mais heureuses d’y revenir.”

(Photo: John Fleenor via .)

En plus de séparer les juges, ABC a annoncé que des protocoles de sécurité et de santé rigoureux sur le plateau respecteraient les exigences nationales et locales ainsi que les directives du syndicat et de l’industrie pour la production, y compris des tests COVID réguliers pour les acteurs, l’équipe et les concurrents. Un autre changement dans la saison se présentera sous la forme d’un emplacement, car les juges resteront en Californie, se rendront dans trois endroits dans l’État, et les candidats se rendront pour auditionner devant les juges.

Idol a été l’un des premiers spectacles à commencer la production au milieu de la pandémie de coronavirus. “American Idol a toujours été en mesure de rassembler les gens, de divertir et d’inspirer, et je suis tellement fier de la façon dont ce spectacle a continué à faire rire et à faire rire les gens à une époque où nous en avions le plus besoin”, Karey Burke, président ABC Entertainment, a déclaré dans un communiqué de presse d’août. “Il n’y a personne avec qui nous nous sentons plus confiants pour nous conduire dans une nouvelle saison de notes aiguës que Luke, Katy, Lionel et l’incomparable Ryan Seacrest.”

Perry fera son retour sur la scène Idol après avoir accueilli son premier enfant, sa fille Daisy Dove, avec son fiancé Orlando Bloom le 26 août. “C’est incroyable. Je suis tellement reconnaissante pour cette opportunité et pour ce travail, et de pouvoir pour continuer à inspirer d’autres personnes à poursuivre leurs rêves », a déclaré Perry à Entertainment Tonight en revenant sur la scène Idol. “Je veux dire, ma vie est juste très pleine et entière. Et vous savez, c’est un peu difficile ces premiers jours d’absence et de ne pas pouvoir être là.” American Idol reviendra en 2021 sur ABC.