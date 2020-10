Un juge de San Francisco a déclaré jeudi qu’elle n’était pas susceptible de lever un blocage temporaire des tentatives du gouvernement américain d’interdire WeChat. La magistrate juge américaine Laurel Beeler a répondu à la demande de l’administration Trump de suspendre son injonction préliminaire du 20 septembre, ce qui empêche le gouvernement d’arrêter les nouveaux téléchargements de WeChat aux États-Unis et de bloquer les transactions liées à l’application.

Beeler n’a pas rendu de décision jeudi, mais a déclaré que le gouvernement n’avait pas présenté de nouvelles preuves pour la persuader qu’il y avait des problèmes de sécurité nationale importants à permettre à WeChat de rester actif aux États-Unis. Beeler a déclaré dans son ordonnance du 20 septembre qu’un groupe d’utilisateurs de WeChat avait montré des «questions sérieuses» sur la question de savoir si l’interdiction violerait potentiellement leurs droits du premier amendement, même en tenant compte de ces préoccupations.

Le président Trump a publié un décret en août pour interdire WeChat, invoquant la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence et la loi sur les urgences nationales. Mais un groupe d’utilisateurs se faisant appeler WeChat Users Alliance – pas officiellement connecté à WeChat ou à la société mère Tencent – dit que l’interdiction de l’application aux États-Unis violerait les droits de liberté d’expression des utilisateurs, et une telle interdiction vise spécifiquement les Américains d’origine chinoise.

Il n’y a pas d’application alternative qui fasse tout ce que WeChat fait, soutient le groupe, affirmant que la «super application» est le principal moyen pour les locuteurs chinois aux États-Unis de participer à la vie sociale, de recevoir des nouvelles et des informations, de passer des appels téléphoniques et des vidéoconférences, de télécharger des documents et photos et effectuer des paiements. WeChat compte 19 millions d’utilisateurs américains et 1 milliard d’utilisateurs dans le monde. Et au milieu de la pandémie de coronavirus, il a été utilisé par les services de police aux États-Unis pour informer les utilisateurs des lieux de test, organiser la livraison de fournitures médicales et permettre aux familles de rester en contact avec des parents âgés dans les maisons de retraite, selon l’alliance.

Mais le gouvernement considère la société mère de WeChat Tencent comme un risque pour la sécurité. Tencent peut collecter un «fac-similé numérique de la vie d’une personne» sur WeChat, a déclaré l’avocat du ministère de la Justice Serena Orloff lors de l’audience de jeudi, renforçant l’argument de l’administration selon lequel Tencent est trop étroitement aligné sur le Parti communiste chinois. Orloff a fait valoir qu’il existe d’autres applications offrant des fonctions similaires à WeChat qui étaient largement disponibles.

La commande précédente bloquait la commande du département du commerce qui aurait interdit les transactions américaines sur WeChat. Et tandis que le gouvernement américain affirme avoir identifié des menaces «importantes» pour la sécurité nationale, il existe «peu de preuves que son interdiction effective de WeChat pour tous les utilisateurs américains répond à ces préoccupations», a écrit Beeler.