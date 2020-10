Ridiculisé une fois de plus dans un film mettant en vedette le journaliste de fiction kazakh Borat Sagdiyev, cette fois, l’ancien État soviétique du Kazakhstan a capitalisé sur la controverse et adopté le slogan du personnage pour attirer les touristes.

La semaine dernière, “Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan”, une suite du film de 2006 avec le même personnage sexiste et raciste, a été présenté en première sur Amazon Prime.

Comme dans le premier opus, le film présente Borat aux États-Unis, où il tente de tromper les politiciens et les gens avec ses blagues pratiques.

Le premier film de Borat a suscité l’indignation au Kazakhstan, où les autorités ont découragé sa projection et menacé de poursuites judiciaires pour ce qu’elles considéraient comme une insulte à son caractère national.

Cette fois, ils ont emprunté un chemin différent et ont adopté la phrase classique de Borat “Very Nice!” pour essayer de promouvoir le tourisme dans le vaste pays d’Asie centrale.

Dans une vidéo publiée par l’office du tourisme qui présente des montagnes et des lacs spectaculaires, un marché alimentaire exotique et des paysages urbains à l’allure futuriste, plusieurs touristes étrangers utilisent le slogan pour montrer leur goût pour ce qu’ils voient.

L’idée d’utiliser l’expression accrocheuse de Borat appartient à Dennis Keen, un citoyen américain qui vit au Kazakhstan, est marié à une femme kazakhe et dirige une entreprise de tourisme à pied.

C’est quelque chose auquel je pensais depuis des années, car tous ceux qui viennent ici savent que Borat est associé à la marque du pays », a déclaré Keen à ..

La phrase de Borat “Très bien!” il pourrait être utilisé dans un bon but, a-t-il ajouté.

C’est vraiment la description parfaite du pays de la manière la plus sincère. Les gens et la nourriture sont très bons », dit-il.