Le bar Big Ass Honky Tonk de Kid Rock aurait supprimé ses comptes de réseaux sociaux après que le propriétaire Steve Smith a confirmé qu’Eric Munchel travaillait au restaurant de Nashville. Munchel, 30 ans, serait l’homme vu sur une photo virale de la violente émeute pro-Trump de mercredi au Capitole américain, le montrant portant des attaches à l’intérieur de la chambre du Sénat. Munchel a été arrêté dimanche dans le Tennessee, a annoncé le bureau du procureur américain de Washington DC.

Smith a déclaré à USA Today qu’un homme du nom d’Eric Munchel travaillait pour le bar avec le nom du musicien Kid Rock mais a été licencié il y a 60 jours. Smith n’a pas partagé de détails sur le licenciement de Munchel et ne savait pas combien de temps il travaillait au bar. Selon une page Facebook portant le nom de Munchel, il travaillait auparavant au Rum Bar & Grille de Doc Ford, qui compte quatre emplacements en Floride. Munchel a travaillé pour l’entreprise il y a plus de deux ans, a déclaré la société sur Facebook vendredi.

Big Ass Honky Tonk de Kid Rock a supprimé Facebook et Instagram depuis la révélation que Munchel travaillait dans l'établissement

Munchel a été accusé d’avoir «sciemment pénétré ou demeuré dans un bâtiment ou un terrain à accès restreint sans autorisation légale et un chef d’accusation d’entrée violente et de conduite désordonnée sur les terrains du Capitole», selon le bureau du procureur des États-Unis pour Washington DC Photos montrent «une personne qui semble être Munchel portant des attaches en plastique, un objet dans un étui sur sa hanche droite et un téléphone portable monté sur sa poitrine avec la caméra tournée vers l’extérieur, apparemment pour enregistrer les événements de la journée “, indique le communiqué du bureau.

Munchel a été arrêté après que le Sunday Times ait publié une interview avec Munchel. Il a dit qu’il avait conduit de Nashville à Washington avec sa mère, Lisa Eisenhart. Il a dit qu’il avait parlé à un journaliste après l’émeute du Capitole, alors qu’ils faisaient leurs valises pour retourner au Tennessee. “Nous voulions montrer que nous sommes prêts à nous lever, à nous regrouper et à nous battre si nécessaire”, a déclaré Munchel au Sunday Times. “Comme nos ancêtres, qui ont établi ce pays en 1776.” Il a dit que le but d’entrer dans le Capitole était de “leur montrer que nous pouvons, et nous le ferons”.

Pistolet. Liens zippés. Logo Punisher.

Eisenhart a déclaré au Sunday Times qu’elle et son fils étaient des “observateurs” et sont partis quand ils ont entendu des émeutiers discuter du vol d’ordinateurs portables et de documents. Cependant, le Sunday Times a noté que les chercheurs ont trouvé des photos et des vidéos d’un Munchel et Eisenhart démasqués dans et autour du Capitole. Les vêtements de Munchel comprenaient également un symbole de «ligne bleue Tennesee».

Certains détectives Internet ont également trouvé des vidéos montrant Munchel en train de prendre un verre dans le hall d’un hôtel et affirmant que la police lui avait pris un Taser, selon News Channel 5 Nashville. Il aurait également diffusé des vidéos en direct sur sa page Facebook. Une image sur Facebook montrait Munchel debout avec une arme à la main, devant un écran de télévision montrant le président Donald Trump.