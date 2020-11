O

Bien sûr, un deuxième verrouillage national sera extrêmement destructeur, mais combien plus destructeur ne serait-il pas d’avoir un verrouillage national et de garder le pays ouvert alors que les cas de Covid-19 montent en flèche et que les taux de mortalité grimpent?

Le gouvernement a tardé à agir la première fois – son intransigeance a coûté la vie à de nombreuses personnes et a conduit le Royaume-Uni à avoir l’un des taux de mortalité les plus élevés d’Europe. S’il s’était à nouveau incliné devant les chefs d’entreprise et continuait de faire la sourde oreille à ses propres scientifiques qui criaient pour un verrouillage national, ce serait impardonnable.

Le chancelier Rishi Sunak a prouvé qu’il existe une masse monétaire inépuisable pour renflouer les entreprises en difficulté dans cette crise: les entreprises peuvent être relancées mais les vies ne le peuvent pas. Citer de faibles taux de mortalité parmi les jeunes, encore une fois, c’est choisir parmi les cerises et ignorer ceux qui ont survécu mais pour qui la maladie a changé la vie.

Réponse de l’éditeur

Je partage vos sentiments, mais je m’arrête parfois pour me demander si un verrouillage national est un instrument trop brutal. Je pense que le premier ministre n’avait pas le choix, pour assurer un respect suffisant des règles. Trop de gens évaluent leur propre risque, le jugent (à tort peut-être faible) et continuent de vivre normalement. Chacun de nous doit agir de manière responsable pour protéger les plus vulnérables, même si notre propre risque de maladie ou de décès est faible.

Ross Lydall, rédacteur en chef de la santé

Ignorer les conseils de Covid coûte des vies

Boris Johnson a été informé en septembre qu’un verrouillage devait avoir lieu. L’approche de ce gouvernement est entièrement subjective – imaginez le désordre que nous aurions connu pendant la Seconde Guerre mondiale si telle avait été l’attitude. En raison de ces décisions sans fondement, des personnes sont mortes qui auraient autrement pu survivre.