Titulaire de la citoyenneté américaine et britannique, j’ai eu du mal à retenir des larmes de joie lorsque la victoire de Joe Biden a été confirmée. Il est encourageant d’entendre Biden promettre de réunifier le pays, mais je pense qu’il y a un problème plus profond à résoudre, à savoir comment une aberration comme Trump a pu remporter les élections de 2016 en premier lieu. Plus de 31 millions d’Américains vivent en dessous du seuil de pauvreté, 30 millions n’ont pas d’assurance médicale, des millions d’autres dans la ceinture de rouille vivent dans le désespoir. Beaucoup de ces personnes ont voté pour Trump en croyant qu’en déclenchant une guerre commerciale mondiale, il défendait leur cause. Ils ont été escroqués, comme le montrent clairement les chiffres du chômage. Mais il y a une énorme bande de citoyens privés de leurs droits qui se sentent toujours mécontents. C’est ce à quoi Biden doit s’efforcer et non pas simplement offrir une vague rhétorique politique sur l’unification du pays.

Réponse de l’éditeur

Vous avez frappé le clou sur la tête. Oui, Joe Biden a remporté les élections et cela marque un retour au centrisme sensé. Mais des millions d’Américains ont toujours soutenu Donald Trump. Nous, Britanniques, pourrions nous moquer de cet imposteur politique. Mais nous n’avons pas vécu toutes les difficultés qui lui ont permis d’accéder au pouvoir. Le culte de Trump n’est pas mort et il est soutenu par lui qui se bat. Biden et les démocrates ont du pain sur la planche pour «guérir» cette nation divisée.

Sophia Sleigh, journaliste politique

Soupir de soulagement pour de nombreux Américains

Les résultats des élections américaines ont fait exploser mon cœur. En tant que femme musulmane, je pense aux minorités qui ont souffert ces quatre dernières années sous un président qui ne les voulait ni ne les respectait. Les États-Unis n’ont en aucun cas été réparés du jour au lendemain, mais j’espère que pour la plupart, de nombreux Américains pourront respirer un peu plus facilement maintenant.