Des larmes couleront pour 2020 et alors que nous commençons la nouvelle année, nous prions tous pour des temps meilleurs à venir.

Mon espoir pour 2021 est que nous obtiendrons enfin la réforme appropriée de la protection sociale qui nous a été promise depuis si longtemps.

Covid-19 a exposé un secteur en crise et vulnérable à un virus aussi terrible. Le nombre de morts dans les établissements de soins et de soins infirmiers augmente et cela aurait été bien pire sans la réponse étonnante de ceux qui travaillent dans le secteur des soins, qui ont fait des miracles. Ceux qui s’occupent des plus vulnérables de la société méritent une réforme de la protection sociale pour leur apporter la parité avec les prestataires de soins du NHS.

Maintenant que le Brexit est terminé, Boris Johnson doit obtenir des soins sociaux avec la même quantité d’énergie utilisée pour négocier l’accord avec l’UE. Il n’y a plus d’excuses et de prévarication.

Réponse de l’éditeur

L’échec de la réforme de la protection sociale est antérieur à Boris Johnson et c’est l’une des nombreuses priorités d’action une fois que la pandémie est au point. La bonne nouvelle est que les résidents des foyers de soins (et leurs aidants) font partie de la catégorie la plus prioritaire pour la vaccination. Tout va bien, ce groupe recevra un premier coup d’ici la fin du mois, suivi par des agents du NHS, des personnes âgées vulnérables et cliniquement vulnérables. L’objectif de 13 millions à la mi-février semble toutefois décourageant.

Ross Lydall, rédacteur en chef de la santé

Le combat de Covid est à la traîne

Dimanche, Boris Johnson a insisté sur le fait que «les écoles sont sûres», demandant aux parents de renvoyer les enfants dans la salle de classe et rejetant les préoccupations du syndicat enseignant. Lundi, il en a exécuté un autre dans une série de revirements de politique, fermant les écoles pendant six semaines dans le cadre d’un nouveau verrouillage. Pourtant, il y a quelques semaines, Priti Patel a insisté sur le fait que les conservateurs étaient «en avance sur la courbe» lorsqu’il s’agissait de combattre Covid.