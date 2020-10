T

Le fossé Nord-Sud se creuse et a été exacerbé par Covid-19.

Parmi les nombreuses promesses de Boris Johnson, la mise à niveau était une priorité. Il n’a pas encore articulé cette vision d’un nouveau Royaume-Uni. Comment allons-nous profiter de notre nouveau statut indépendant, libre de l’Union européenne? Quelles politiques mettrons-nous en place pour encourager l’esprit d’entreprise et l’entreprise?

En l’absence de cela, donner plus de liberté et de pouvoirs aux autorités locales pourrait bien être la réponse. Si le gouvernement national ne fait rien, alors nos maires peuvent peut-être montrer la voie. Ils peuvent mieux gérer le virus, ont une meilleure compréhension de leurs capacités locales et cela créerait une plus grande concurrence nationale.

Tony Howarth

Réponse de l’éditeur

Donner aux maires et aux dirigeants des conseils plus de pouvoir et de ressources pourrait aider, mais les investissements du gouvernement pour stimuler la propagation des industries en développement telles que le secteur de la technologie semblent également nécessaires, de sorte que moins de nordistes talentueux jugent nécessaire de déménager vers le sud pour trouver des emplois. Je crains que les règles d’isolement obligeant les élèves à manquer de grandes parties de la scolarité ne créent une injustice inacceptable dans les examens de l’année prochaine et je soupçonne qu’ils devront être annulés pour éviter que cela ne se produise et éviter aux enfants concernés de nuire durablement à leurs perspectives.

Martin Bentham, rédacteur des affaires intérieures

Demi-tour nécessaire sur les repas scolaires

Je suis tout à fait d’accord avec George Osborne pour dire que le gouvernement devra faire demi-tour sur les repas scolaires gratuits pendant les vacances. J’ai voté par erreur pour Boris Johnson lors de l’élection à la direction des conservateurs, mais Marcus Rashford lui a fait honte. Nos enfants sont notre avenir et ne peuvent au mieux s’épanouir avec un estomac à moitié vide.

Dominic Shelmerdine