L’aide étrangère est incroyablement lucrative pour le Royaume-Uni et le refus de l’admettre, optant plutôt pour la dépeindre comme un pur altruisme, n’est rien de moins que fallacieux.

La liste des nombreuses mises en garde et stipulations que le Royaume-Uni impose avant de céder son investissement aux pays bénéficiaires était également absente de la pièce; un accès privilégié aux ressources d’un pays bénéficiaire. Malheureusement, de nombreux Britanniques pensent que l’aide étrangère est simplement un don généreux du Royaume-Uni aux pays en développement plutôt qu’un retour incroyablement lucratif sur une part de l’investissement britannique.

Réponse de l’éditeur

À certains égards, les dépenses de défense et l’aide étrangère sont très similaires. Ils concernent à la fois la puissance et l’influence internationales. La raison pour laquelle je compare les deux est que si l’aide étrangère a été réduite, la défense a reçu un gros coup de pouce. Bien que je partage une grande partie de votre cynisme, je préférerais que le soft power soit maintenu au lieu d’être réduit en faveur des navires de guerre. Bien entendu, les dépenses de défense sont importantes. Mais si nous dépensons de l’argent par intérêt personnel dans une pandémie, ne conviendrez-vous pas qu’il vaut mieux le faire d’une manière qui pourrait aider les plus vulnérables du monde?

Sophia Sleigh, journaliste politique

No10 ne devrait pas être fier

Lorsque Gavin Williamson a salué les régulateurs britanniques comme «bien meilleurs» que ceux des États-Unis, de la France et de la Belgique, le No10 l’a défendu et a déclaré qu’il était en droit d’exprimer sa fierté britannique, ajoutant: «Nous sommes fiers de l’action que nous avons entreprise pandémie.” Je me demande ce qu’ils auraient dit si nous n’avions pas eu le pire taux de mortalité proportionnelle.