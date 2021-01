T

Le projet de reporter le deuxième vaccin pour plus de 500 000 personnes qui ont déjà reçu le premier vaccin est un autre cas de ce gouvernement arrachant la pagaille des mâchoires de l’ordre.

Ma femme et moi avons reçu les premières doses du vaccin Pfizer en décembre et avons eu des rendez-vous fermes pour nos deuxièmes doses. Apparemment, ceux-ci doivent maintenant être reportés de plusieurs semaines au moins.

Nous sommes, ainsi que beaucoup d’autres, dans l’incertitude de ne pas savoir s’ils jouissent d’une immunité raisonnable ou non, et à un certain risque d’infection et de prendre des lits d’hôpital, ce que la politique de vaccination des anciens était censée éviter.

Le seul cours raisonnable est que le NHS honore les rendez-vous de deuxième dose existants pour assurer l’immunité dans une cohorte importante de personnes vulnérables, et introduit la politique du premier coup uniquement en ce qui concerne les nouveaux cas.

Réponse de l’éditeur

J’ai beaucoup de sympathie pour votre sort, mais le fait est que la situation a changé. Avec la variante à propagation plus rapide, la priorité est passée de la protection des personnes les plus à risque de décès à la protection du plus grand nombre de personnes possible contre l’infection. Si Covid est assimilé à une inondation, nous cherchons maintenant à la combattre en amont plutôt que de laisser les eaux nous entourer alors que nous plaçons ceux qui sont le plus à risque sur des terrains plus élevés. L’approche a été soutenue par la MHRA, le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation et les quatre médecins en chef du Royaume-Uni.

Ross Lydall, rédacteur en chef de la santé

Les écoles ont besoin d’une meilleure stratégie

L’annonce de l’ouverture de certaines écoles mais pas d’autres met en évidence le manque de réflexion commune au sein du gouvernement. C’est un exercice d’équilibre entre la santé mentale des enfants, l’éducation et les risques de ramener le virus à la maison. L’ouverture des universités a été un fiasco, les étudiants s’auto-isolant à plusieurs reprises.