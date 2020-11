UNE

près des semaines de spéculations inquiétantes sur l’expansion de la zone de péage urbain et la suppression de la gratuité des voyages pour les jeunes et les personnes âgées, ce nouvel accord de financement pour TfL supprime la menace immédiate. Mais le gouvernement et le maire doivent maintenant travailler d’urgence pour mettre le financement de TfL sur une base résiliente.

Si le maire avait écouté mes suggestions il y a quatre ans, un système de tarification routière intelligent et équitable serait opérationnel. Ceux qui conduiraient partout dans Londres couvriraient les frais d’entretien des routes. Il n’est pas juste que les gens qui voyagent en bus et en métro paient pour réparer les nids-de-poule à Londres. Il doit y avoir des moyens nouveaux et plus équitables de financer TfL. Au lieu d’une augmentation constante des tarifs de bus et de métro et de la taxe d’habitation ou des hausses de C-charge, nous avons besoin d’une conversation honnête avec les Londoniens pour savoir qui paie les transports dans la capitale.

Caroline Russell, membre de l’Assemblée du Parti vert de Londres et porte-parole des transports

Réponse de l’éditeur

Vous avez raison: nous ne savons pas comment TfL sera financé au-delà du mois d’avril. La tarification routière «intelligente», bien que mentionnée dans la stratégie du maire, reste encore loin. A partir d’octobre prochain, le Ulez agrandi pénalisera les conducteurs suburbains des véhicules les plus polluants. Ma préférence serait de supprimer les droits d’accise sur les véhicules et d’augmenter le prélèvement sur le carburant – et donc simplement de lier la taxe aux kilomètres parcourus. Le défi de TfL serait d’obtenir une part équitable des revenus.

Ross Lydall, éditeur de l’hôtel de ville

Les règles de Bonkers sont difficiles à gérer

Comment se fait-il que la location de vélos (avec poignées en caoutchouc) soit jugée sûre, mais les machines de gym avec poignées en acier ont été verrouillées – encore une fois? Aucune vraie raison n’a été donnée à cela. Complètement dingue. J’ai 75 ans et j’ai besoin d’exercice pour rester sain d’esprit et en forme. Bien sûr, je ne veux pas de Covid mais comment puis-je respecter des édits aussi incohérents?