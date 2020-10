N

N’oubliez pas le plan de sortie de verrouillage – où est le plan pour commencer à entrer dans un verrouillage national approprié? Avec autant de cas signalés chaque jour, à quel point le taux de mortalité doit-il s’aggraver avant que le gouvernement de Boris Johnson n’agisse?

Le système Tier n’est pas suffisant et constitue un verrouillage de nom uniquement. Pour la plupart, les gens poursuivent leurs activités quotidiennes comme d’habitude: les écoles et les entreprises sont toujours ouvertes. La France, l’Allemagne et l’Irlande sont entrées en lock-out national. À quoi joue le gouvernement britannique? Ou est-ce un essai sournois d’immunité collective via la porte dérobée.

Réponse de l’éditeur

Il semble que le virus ait réussi à attraper le gouvernement sur le pied, encore une fois. Cela aiderait si Boris Johnson choisissait un camp entre ses sceptiques et ses croyants. Mais si, comme cela semble inévitable, nous rejoignons nos voisins en lock-out, ne vous attendez pas à ce que ce soit comme la dernière fois: les écoles et les magasins en Allemagne sont toujours ouverts. Et l’immunité collective n’est pas sournoise, mais l’objectif global. C’est ce qu’un vaccin (si nous en obtenons) nous aidera à réaliser.

Twist dans le temps

La Grande-Bretagne est en train de devenir un conte moderne d’Oliver Twist, avec des enfants pauvres à travers le pays qui disent: «S’il vous plaît monsieur, puis-je en avoir plus.» Plutôt que l’âge d’or promis par Boris Johnson, c’est devenu une Angleterre victorienne de privation. C’est une parodie morale et je ne crois pas que ceux qui sont au pouvoir comprennent ce sort.

Le guidage est clair

Je ne peux sûrement pas être la seule personne malade d’entendre les gens se plaindre que les directives de Covid ne sont pas claires? Je ne suis pas un spécialiste des fusées mais je n’ai aucune difficulté à les comprendre. Ces «confus» trouvent des excuses pour leur non-respect.