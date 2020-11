g

Les PS recevront 12,58 £ pour chaque vaccination administrée par leur cabinet. Cela générera des revenus de plus de 500 millions de livres sterling au total pour le stock actuel de vaccin Pfizer seul. C’est avant que d’autres vaccins soient approuvés et deviennent disponibles. À partir d’avril, aux termes de leur contrat actuel, ils recevront des paiements incitatifs pour atteindre des niveaux spécifiques de couverture vaccinale.

Cette perte supplémentaire et inutile des deniers publics pourrait être atténuée si une armée de professionnels de la santé bénévoles à la retraite était recrutée pour soutenir les pratiques de médecine générale. Je suis sûr que beaucoup se manifesteraient.

Lors d’une urgence nationale, alors que des milliers de personnes sont déjà au chômage ou sur le point de perdre leur emploi, il serait d’esprit public que le General Medical Council et le Royal College of General Practitioners renoncent à ce revenu supplémentaire au nom des médecins généralistes, pour montrer que nous sont en effet tous ensemble.

Réponse de l’éditeur

Personne ne devrait être obligé de travailler gratuitement, encore moins les professionnels de la santé qui ont subi le plus gros de la pandémie. Le paiement de 12,58 £ est 25% de plus que ce que les généralistes sont payés pour administrer le vaccin contre la grippe, et reconnaît la nécessité d’une formation supplémentaire et d’une observation post-injection. Trois choses sont essentielles: maintenir la confiance dans le vaccin, le conserver à la bonne température et administrer la deuxième dose 21 jours après la première. Aucun ne devrait être risqué par une allusion à un travail de bodge à prix réduit.

Ross Lydall, rédacteur en chef de la santé

Les conseillers ont trop de pouvoir

La nouvelle que Dominic Cummings a quitté Downing Street est un début bienvenu pour la saison des fêtes. Cummings était pour Johnson ce qu’Alastair Campbell était pour Blair – un homme à la hache. L’influence exploiteuse de Svengalis non élus sur les représentants est la plus grande menace pour la démocratie.