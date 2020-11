UNE

près la France a déclaré un deuxième verrouillage, je soupçonnais – tout comme en mars – que la Grande-Bretagne ne tarderait pas à faire de même. Je soupçonne également que les grandes entreprises continueront à soutenir le verrouillage, car à long terme, il leur sera bénéfique si leurs concurrents indépendants ne survivent pas.

Je soupçonne que cette folie de verrouillage ne prendra fin qu’une fois que nous aurons reçu un vaccin. Non pas parce qu’un vaccin sera efficace (ils visent à ce que le vaccin contre le coronavirus soit efficace à 50%, la plupart des vaccins sont efficaces à au moins 90%), mais parce que politiquement, cela permettra aux dirigeants de prétendre que leurs stratégies de verrouillage étaient justes. Mon seul espoir est que le public ne croira pas les politiciens alors qu’ils continuent de manipuler les statistiques et de choisir des preuves pour étayer leurs décisions.

Réponse de l’éditeur

Je ne suis pas cynique comme vous à propos des motivations du gouvernement ou des grandes entreprises et je pense qu’il est plutôt important de reconnaître qu’ils font face à un dilemme très difficile quant à la façon d’équilibrer la protection des vies et des emplois. Mais je partage votre consternation face à un autre verrouillage parce que je ne veux pas voir le mal que cela va causer, à la fois à l’économie et au bien-être mental général des gens, y compris parmi certaines des personnes âgées qui risquent d’être privées de voir leur famille. Il n’est pas clair non plus qu’un autre verrouillage fera plus que pousser le problème sur toute la ligne, ce qui semble être tout ce que le premier a fait.

Martin Bentham, rédacteur des affaires intérieures

Ennemis de la civilisation

En tant que directeur de nombreux programmes d’études islamiques au Royaume-Uni, je dois exprimer mon opinion sur ce terrorisme en cours. On saigne pour les victimes de l’attaque de Nice. Nous sommes avec le président Macron dans sa position ferme. Ceux qui commettent des atrocités contre des innocents au nom de l’islam sont les ennemis de la civilisation.

Dr Lu’ayy Minwer Al-Rimawi