trouve étonnant que Kate Bingham, nommée par Boris Johnson pour présider le groupe de travail du gouvernement sur les vaccins, ait dépensé 670 000 £ pour l’embauche de consultants en relations publiques. Peut-être suis-je naïf, mais j’ai toujours eu l’impression que les salaires très généreux (sinon trop généreux) empochés par des personnes comme Mme Bingham étaient en reconnaissance des compétences et de l’expertise particulières qu’ils apportent au travail.

Mais il est de plus en plus courant de nos jours que les fonctionnaires et les fonctionnaires surpayés, tant au niveau du gouvernement que des conseils locaux, gaspillent des sommes presque illimitées de l’argent durement gagné des contribuables en embauchant d’autres pour prendre des décisions à leur place.

Franchement, si elle a dû embaucher pas moins de huit consultants à temps plein pour l’aider depuis qu’elle a été nommée au poste en mai, nous pourrions être pardonnés de nous demander pourquoi elle a obtenu le poste au départ.

Réponse de l’éditeur

Vous avez raison de dire que ce gouvernement semble s’être créé une réputation de gaspillage d’argent public lorsqu’il s’agit de lutter contre la crise des coronavirus. Mme Bingham a certainement des questions à répondre. Mais elle peut également revendiquer le mérite d’avoir signé un accord cet été pour 40 millions de doses du vaccin Pfizer et BioNTech, ce qui pourrait prévenir plus de 90% des cas de Covid-19 – et offrir un moyen de sortir des verrouillages répétés.

Emma Loffhagen, commentatrice

Les enquêtes publiques retardent la justice

Les dernières révélations de l’enquête Grenfell soulignent que le processus est dans le mauvais sens. Partout où il y a des soupçons de causes criminelles de décès, les enquêtes devraient commencer par une enquête. Un essai vient ensuite si nécessaire. Le dernier de tous devrait être une enquête publique. Faire les choses dans l’autre sens signifie que la justice sera retardée.