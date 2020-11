B

La décision d’oris Johnson de reporter l’interdiction des ventes de voitures à essence et diesel jusqu’en 2030 est une déclaration d’intention importante. Cependant, cette évolution est pour demain plutôt qu’aujourd’hui, et les plans futurs doivent être associés à des actions en matière d’efficacité énergétique et de chauffage domestique si nous voulons déclencher une reprise économique verte et protéger notre environnement.

La qualité de l’air et l’environnement doivent devenir quelque chose auquel les membres du public réfléchissent et agissent quotidiennement, plutôt que lorsque David Attenborough rejoint Instagram ou Boris Johnson dévoile sa dernière politique verte. La vérification de la qualité de votre air local devrait être aussi courante que la vérification des prévisions météorologiques, et cela consiste en partie à rendre des informations pertinentes et opportunes plus largement accessibles au public, ainsi qu’à expliquer ce que ces chiffres signifient pour nous et ce qui peut être fait pour lutter contre les cause et effets.

Michael Lewis, directeur général d’E.ON

Réponse de l’éditeur

Vous avez raison de dire que l’interdiction des véhicules à essence et diesel est dans une décennie et qu’elle ne les enlèvera pas entièrement – elle ne fera que stopper les nouvelles ventes. Cependant, tout n’est pas mauvais à leur sujet – les nouveaux répondent à des normes d’émissions strictes et disposent de technologies telles que les moteurs à démarrage par arrêt. Le plus gros problème, ce sont les «vieux pétards» qui toussent de la crasse dans nos poumons. L’expansion de l’Ulez d’ici octobre prochain s’attaquera à cela – mais attendez-vous à ce qu’elle soit controversée.

Ross Lydall, éditeur de l’hôtel de ville

Fêtons aussi Hanoukka

Il est encourageant que le gouvernement espère libérer la nation pour Noël, mais je les supplie d’envisager un assouplissement un peu plus tôt. Hanoukka cette année se déroule du 10 au 18 décembre. Des câlins et des baisers candélabres sont nécessaires de toute urgence. C’est le seul cadeau que nous voulons.