Cependant, en critiquant la performance financière de TfL, je suppose qu’il a oublié que les emprunts de TfL ont augmenté de beaucoup plus – 7 milliards de livres sterling – sous le maire précédent. Grant Shapps a également omis de mentionner que Boris Johnson a quitté TfL avec un déficit d’exploitation annuel de 1,5 milliard de livres sterling, que Sadiq Khan a rapidement corrigé.

Les transports publics sont dépendants à Londres comme nulle part ailleurs. Il est particulièrement crucial pour lutter contre des niveaux déjà élevés de pollution et de congestion. C’est pourquoi le maire de Londres n’oubliera pas l’importance des transports publics dans cette ville – une vision que le gouvernement devrait soutenir.

Heidi Alexander, maire adjointe des transports, Londres

Réponse de l’éditeur

Indépendamment du maire qui a amélioré ou détérioré la situation financière de TfL, la question clé pour l’avenir est la suivante: comment Londres paie-t-elle des avantages tels que la gratuité des voyages pour les moins de 18 ans?

Je salue l’indication de Sadiq selon laquelle la charge C pourrait aider ici, mais n’aime pas l’idée d’une lourde surtaxe de taxe de séjour pour préserver d’autres avantages. Le gouvernement a admis que la plupart des problèmes de TfL ont été causés par Covid-19, mais Sadiq doit également réduire ses dépenses.

Ross Lydall, éditeur de l’hôtel de ville

Gardez Lidos ouverts pour protéger la santé

Les lidos sont un service vital et fonctionnent actuellement à un coût apparemment gratuit pour les efforts contre Covid. La natation en plein air est intrinsèquement sûre et se conforme bien à la distance sociale, avec des plages horaires pré-réservées et des voies surveillées. Nous ne pouvons pas ignorer (mais nous pouvons chercher à minimiser) les effets du verrouillage sur la santé physique et mentale.