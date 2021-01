W

Nous saluons le nouveau paquet de 4,6 milliards de livres sterling du chancelier pour soutenir les entreprises en difficulté dans le contexte des restrictions Covid-19 les plus strictes depuis le printemps dernier.

Le gouvernement a mis l’accent sur la résolution des problèmes à court terme, mais n’a pas encore conçu une stratégie à long terme pour relever les défis exacerbés par la pandémie, tels que la baisse de notre productivité et l’accroissement du déficit de compétences. Cela s’avérera préjudiciable pour les entreprises et les sociétés à long terme alors que nous cherchons à nous rétablir.

Pour mieux reconstruire, nous devons mettre en œuvre des actions à court terme et des propositions à long terme pour investir dans les personnes, stimuler l’innovation et passer à une économie plus verte.

Cela implique de veiller à recycler les personnes en congé afin qu’elles puissent acquérir de nouvelles compétences lorsque leurs entreprises peuvent à nouveau fonctionner, et d’investir dans des infrastructures vertes soutenant une reprise nette zéro et la durabilité future de l’entreprise.

Andrew Harding, directeur général, Institut agréé des comptables en management

Réponse de l’éditeur

Je ne partage pas votre enthousiasme pour l’accord d’aide d’hier. Les subventions, c’est bien, mais ce dont les fermés par des verrouillages ont le plus besoin, c’est d’un engagement du gouvernement d’étendre l’allégement de la TVA et des taux des entreprises bien au-delà du 31 mars. Ce n’est qu’avec cette certitude qu’ils peuvent rassurer les banques qu’elles sont bonnes pour l’argent qu’elles doivent emprunter. Vous avez raison sur les investissements verts et la formation, mais une vague de chômage attend si Rishi Sunak ne recule pas bientôt sur les allégements fiscaux.

Jim Armitage, rédacteur en chef de la ville

Utiliser les écoles comme centres de vaccination

Avec les écoles fermées, transformez-les en centres de vaccination. Et profitez du fait que nous serons tous à la maison, disponibles jour et nuit pour recevoir des vaccins. Si nous pouvons amener 30 millions de personnes dans les isoloirs en une seule journée pour une élection générale, nous pourrons certainement attirer 30 millions de personnes dans les centres de vaccination en quelques semaines pour éviter une catastrophe.