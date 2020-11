B

Les entreprises veulent un soutien stable tout au long de la crise, plutôt que de changer d’une semaine à l’autre. Ainsi, l’annonce faite jeudi par la chancelière selon laquelle le programme de congés serait prolongé jusqu’à la fin du mois de mars est une bonne décision. Mais il reste encore beaucoup à faire.

La lutte contre le virus est compromise par le fait de ne pas financer l’indemnité légale de maladie de chaque travailleur s’il doit s’auto-isoler. La grande majorité des entreprises fournissant des travailleurs temporaires, qui sont vitaux pour des secteurs tels que l’éducation, la logistique et les soins, ne sont pas éligibles au soutien du PAS – et une impasse sur qui paie pourrait entraîner des dommages économiques plus importants, car le travail est suspendu.

Nous devons maintenir la demande d’embauche aussi élevée que possible. La réduction du coût de la main-d’œuvre en réduisant les cotisations des employeurs à l’assurance nationale, la plus importante taxe professionnelle, est une mesure qui sera utile.

Neil Carberry, directeur général de la Confédération du recrutement et de l’emploi

Réponse de l’éditeur

Je suis d’accord que l’extension de congé était la bienvenue, même si c’est exaspérant que le chancelier ait fait autant de demi-tours pour y arriver. Vous avez raison de dire qu’il y a des lacunes dans la rémunération autour des indemnités de maladie statutaires et du NI des employeurs, mais Rishi Sunak ne dispose que d’une quantité limitée de ressources. Son prolongation de congé coûte 6 milliards de livres sterling par mois et était une victoire claire pour les entreprises. Le fait de demander toujours plus d’aide au Trésor risque d’aliéner les contribuables contre les entreprises.

Jim Armitage, rédacteur en chef de la ville

Tous les électeurs non blancs ne partent pas à gauche

Je suis d’accord avec Ayesha Hazarika [November 4] que la gauche suppose que tous les électeurs non blancs soutiendront un parti «progressiste». C’est simpliste et condescendant. Cela ne s’est manifestement pas produit lors des élections américaines et cela ne se produit pas non plus ici. Le cabinet conservateur actuel est également le plus diversifié racialement de l’histoire.