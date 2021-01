Le legging de Noelia est transparent, c’est la seule chose qu’elle porte! | Instagram

La belle chanteuse, femme d’affaires et mannequin d’origine portoricaine Noelia a laissé ses fans plus qu’excités en leur montrant une petite partie de sa silhouette audacieuse, il a décidé d’en porter leggings transparents cela a captivé tous ceux qui l’ont vu.

Avec plus de 20 ans de carrière, Noelia interprète de plusieurs tubes tels que Tú, Candela, Clávame tu amor et Dame unareas a réussi à devenir l’une des stars préférées du public, surtout lorsqu’elle apparaît dans ses présentations captivante par sa beauté et donnant tout. sa présence sur scène est peut-être l’une des choses qui lui manque le plus.

Malheureusement depuis 2020 avec la pandémie, comme d’autres célébrités, elle a dû reporter plusieurs projets, dont sa tournée, pour une star de la musique comme elle, ne pas pouvoir offrir ses spectacles était assez difficile, cependant merci l’ingéniosité et le besoin de pouvoir se produire devant le public Noelia réussi à continuer à travailler.

L’une des nouvelles les plus récentes qu’il a partagées et qu’en fait il le fait constamment est le fait qu’il sortira de nouveaux albums, jusqu’à présent, nous en connaissons deux l’un de Salsa et l’autre en anglais, même si nous espérons également qu’il sortira l’un de ” Party “, sur son compte Instagram, il nous a donné quelques aperçus vidéo et des échantillons de ce que sera son contenu.

Bien sûr pour attirer l’attention Noelia Il l’a fait d’une manière captivante et surtout audacieuse, et c’est qu’en même temps qu’il partage l’information avec nous, il vante ses vêtements, qui font sûrement partie de sa ligne de leggings et de vêtements Noelicious à partir de laquelle vous pouvez acheter dans son Page Internet, la meilleure chose de tout est que vous trouvez des tailles différentes car aussi une taille plus.

Comme vous vous en souvenez, Noelia est une femme qui, en plus d’avoir une personnalité adorable, est également la possesseur d’une figure enviable, dont elle est consciente et se vante comme elle le faisait il y a quelques semaines sur une photo où elle apparaît vêtue uniquement de leggings, Comme nous l’avons mentionné, il est fort probable qu’ils proviennent de leur propre ligne, donc si vous les avez aimés, nous vous conseillons de les rechercher.

Ceux-ci sont noirs et transparents, bien qu’ils soient plus audacieux, car à l’arrière, ils révèlent son arrière rond, à l’avant, il a quelques détails ouverts de bas en haut.

Noelia sait très bien montrer ses admirateurs en plus de leur provoquer de longs soupirs, avec cela elle ne parvient qu’à leur donner envie de voir un peu plus que ce qu’elle montre déjà, sur sa photo elle n’apparaît qu’avec ses bas et des bottines, mentionne-t-elle. qui prend un bain de lune devant son balcon, avec ses mains, elle couvre le devant en ne montrant que l’essentiel pour garder ses fans excités.

En plus d’être un succès chanteur Noelia est aussi une grande femme d’affaires, il y a quelques années elle a décidé de s’aventurer dans le monde de l’entrepreneuriat et d’après ce que nous avons vu elle se débrouille plutôt bien, elle fait partie de ces personnes qui ne sont pas satisfaites et trouvent toujours un moyen de continuer à grandir, on en est sûr que leurs réalisations continueront d’être reconnues.

Peu de gens connaissent le travail qu’il fait Noelia Mais pour aider la société, ces avancées et l’aide qu’elle a apportée, heureusement peu à peu, ont été reconnues, nous espérons qu’elle continuera son travail et que les fruits qu’elle attend arriveront rapidement.

