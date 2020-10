Le représentant Jim Banks appelle la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à s’excuser pour sa réponse “insensible” au diagnostic de coronavirus du président Donald Trump. Pelosi, réagissant à la nouvelle des résultats positifs de Trump quelques heures à peine après leur confirmation, a souhaité bonne chance au président, bien qu’elle ait appelé le comportement de Trump – il a organisé plusieurs rassemblements ces derniers mois où les masques faciaux et la distanciation sociale n’étaient pas nécessaires – un “effronté invitation pour que quelque chose comme ça se produise. “

Dans une lettre envoyée à Pelosi et obtenue par The Hill, Banks a déclaré que son “insinuation selon laquelle quiconque mériterait de contracter COVID-19 est offensante et honteuse”. Il a dit que ses commentaires étaient «particulièrement insensibles à chaque Américain dont un membre de la famille ou un ami a péri à cause de cette maladie». Pour cette raison, Banks a écrit: “Nous vous écrivons pour vous demander de vous excuser auprès de tous ceux qui ont été directement affectés par ce virus dévastateur.”

Les banques ont poursuivi en suggérant que la suggestion de Pelosi selon laquelle Trump était au moins partiellement responsable de son résultat de test positif insinue également que les travailleurs de première ligne qui contractent le virus sont en partie responsables. Citant sa valeur nette et le niveau de luxe qu’il lui permet, Pelosi “ne comprend peut-être pas la situation difficile dans laquelle se trouvent des millions d’Américains, devant choisir entre s’exposer potentiellement eux-mêmes et leurs familles à la menace invisible du COVID-19 et apporter un revenu familial à payer les factures et mettre de la bonne nourriture sur la table. ” Il a noté que depuis le début de la pandémie, ont continuellement “dû porter le fardeau du risque de rentrer chez eux à leurs proches avec le COVID-19”.

“Au nom de ces millions d’Américains qui ont contracté ce virus, je demande formellement des excuses pour avoir insinué que ceux qui souffrent de cette maladie sont en quelque sorte responsables de leur douleur”, a-t-il écrit. “Je vous demande également de ne pas recourir à la responsabilité des victimes pendant cette période difficile de l’histoire américaine.”

Pour le moment, Pelosi n’a pas présenté d’excuses pour ses commentaires et n’a pas non plus répondu publiquement à la lettre de Banks. Banks, cependant, n’est pas le seul à critiquer les remarques du président de la Chambre, une colère similaire ayant été exprimée par le représentant Kevin McCarthy. Apparaissant sur le Sunday Morning Futures de Fox News, McCarthy a qualifié la réaction de Pelosi au diagnostic de “plutôt dégoûtante” et “déplacée”. Il a ajouté que c’était «vraiment indigne de cette position».

Trump et la première dame Melania Trump ont été testés positifs pour le coronavirus jeudi, leurs diagnostics étant confirmés tôt vendredi matin. Venant peu de temps après avoir confirmé le diagnostic de Hope Hicks, leurs résultats positifs ne représentaient que le premier d’une vingtaine de dizaines de personnes issues du cercle restreint du président ces derniers jours.