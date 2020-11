Le lieutenant-gouverneur du Texas suspend une carotte très chère dans l’espoir de trouver des preuves de fraude électorale … mais ce qu’il fait vraiment, c’est motiver les menteurs à sortir de la menuiserie.

Oui, le lieutenant Gov. Dan Patrick a fait cette folle annonce mardi … disant qu’il “paiera jusqu’à 1 million de dollars pour inciter, encourager et récompenser les gens à se manifester et à signaler la fraude électorale”. Il dit que l’argent viendra de son fonds de campagne.

Il y a un hic … Patrick dit que tout dénonciateur devrait fournir des preuves qui mènent à une arrestation et une condamnation pour être payé. Chaque personne qui le fera recevra au moins 25 000 $ – donc, Patrick a clairement l’intention d’accrocher des dizaines de pronostiqueurs.

Rappelez-vous … Les républicains ont déposé plusieurs affidavits et plaintes devant les tribunaux à travers le pays, alléguant une fraude électorale potentielle et des élections inéquitables, mais jusqu’à présent, aucun tribunal n’a infirmé les résultats des élections ou confirmé les allégations.

Ne vous y trompez pas, Patrick marque des points avec Président Trump, qui encore refuse de concéder au président élu Joe Biden. Patrick dit qu’il soutient “les efforts de Trump pour identifier la fraude électorale lors de l’élection présidentielle et son engagement à faire en sorte que chaque vote légal soit compté et que chaque vote illégal soit disqualifié”.

Avec 25000 $ à gagner, nous pensons que Patrick attirera beaucoup de gens prétendant avoir les preuves qu’il recherche – qu’ils les aient ou non.

Oh, et BTW, Patrick est le même gars qui a dit plus tôt dans la pandémie les vieux devraient risquer la mort du COVID-19 pour que l’économie puisse commencer à se redresser. Il convient de noter que les infections à COVID et les hospitalisations au Texas montent en flèche.