Les fans de Star Wars attendent des nouvelles anxieuses de The Book of Boba Fett, une nouvelle série centrée sur le personnage et qui sortira en 2021. Bien que peu de détails soient connus, on sait que la production sera indépendante de l’intrigue de la saison 3 de Le mandalorien.

Selon Variety, Star Wars développera le service de streaming dans l’espoir d’imiter le succès de l’univers cinématographique Marvel. Il y aura trois autres séries Star Wars dérivées de The Mandalorian qui se dérouleront dans la même chronologie, avec l’intention de faire un croisement dans lequel tous les protagonistes se réuniront, similaire à la création de Marvel’s The Defenders. Certaines rumeurs suggéraient que The Book of Boba Fett était le titre qui avait été donné au troisième opus de The Mandalorian, ce que Disney a déjà nié.

Notamment, The Book of Boba Fett mettra en vedette la même équipe créative que The Mandalorian, dirigée par Jon Favreau et Dave Filoni. En plus de cette iction, la franchise prépare déjà l’arrivée d’Ahsoka et des Rangers de la Nouvelle République.

Le livre de Boba Fett n’a pas été annoncé lors de la Journée des investisseurs de Disney, 2020, où de nombreux projets qui commenceront bientôt à enregistrer ont été confirmés. Au lieu de cela, la production a été confirmée avec une scène post-crédit surprenante indiquant que la série sera lancée en 2021. Disney a également révélé que la saison 3 de The Mandalorian arrivera sur la plate-forme plus tard cette année-là.

En plus de ces trois nouveaux titres, Disney + présentera également en première une série axée sur Obi-Wan Kenobi et une autre production mettant en vedette Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor.

