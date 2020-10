Livre révélera ce que José José a vécu dans ses derniers instants | Instagram

Des détails particulièrement tristes survenus dans la vie du chanteur José José seront reflétés à travers la nouvelle œuvre que le même «Prince de la chanson» a autorisé avant de partir, sera révélée par la plume de Patricia Romani.

L’écrivain a vécu avec la chanteuse mexicaine dans ses derniers instants et anticipe un détail très triste que peu de gens imagineraient, selon Patricia Romani, elle a pu se rendre compte que l’interprète de “Almohada ne parlait plus”.

Un an après le départ de l’idole mexicaine, un nouveau livre révélerait des détails très forts sur sa vie ces dernières années, des expériences inédites de l’artiste, qui a déjà commencé à éveiller une grande curiosité pour tous ses fans.

Patricia Romani commente elle-même comment elle est entrée dans la vie de l’artiste pour collaborer à ce nouveau projet, qui a été demandé et autorisé par le plus haut interprète mexicain lui-même.

L’idée est née lorsqu’il m’a appelé et m’a demandé de faire une collaboration artistique dont ce livre est né.

Ce sont précisément ces moments où l’écrivain s’est rendu compte que l’interprète de «El Triste», «Volcán», «Ce qui n’était pas ne sera pas», etc. ne pouvait plus dire un mot puisqu’il aurait perdu sa voix, ce qu’il a remarqué avec le temps qu’elle est allée lui rendre visite à son domicile à Miami, 45 jours avant son départ malheureux.

Je suis allé à Miami, j’ai pu le voir 45 jours avant sa mort et il ne parlait plus de rien », a-t-il déclaré, selon une publication récente de Tv Notes.

L’amitié de l’écrivain et de l’artiste remonte à quelques années en 2007, l’artiste en est venue à avoir une grande confiance en lui racontant sa vie sous un autre angle, moins scandaleux et Patricia elle-même serait chargée de publier son livre. C’est ma vie », cependant, certains problèmes l’ont arrêté et ils ont décidé d’en faire un nouveau.

Patricia était très consciente qu’au cours des dernières années de la vie de l’artiste, il avait déjà un état de santé critique, qui a abouti à son départ fatidique le 28 septembre 2019.

En outre, bien que les détails approfondis de cette publication soient encore inconnus, on sait qu’elle serait basée sur des enregistrements collectés sur 10 ans, comme décrit par Tv et Novelas. À travers eux, Patricia capture de nombreux souvenirs de l’artiste.

J’ai plus de 15 heures de conversations enregistrées. Je l’ai rencontré dans l’émission Singing for a Dream et nous sommes devenus des amis proches pendant qu’il tournait le feuilleton La fea más bella. Là, tout est né en collaboration avec lui, comme l’écrivaine elle-même le révélerait.

Romani révèle qu’il y avait une approche plus profonde entre les deux où il lui a raconté des détails très privés de sa vie.

Il m’a dit: «Vous savez qu’il y a toujours des problèmes chez les femmes. Compte tenu de cela, cela m’a permis d’accéder à de nombreux points. Dans une interview, les gens tombent en panne et il m’a permis de l’encourager dans ces moments-là. C’est un travail mutuel bien fait ».

À un moment donné, j’ai dit à Pepe de l’enregistrer et de nommer cet enfant, car c’était quelque chose de nous deux.

C’est José José lui-même qui a revu chacun des chapitres de ce nouvel ouvrage, offrant ainsi une plus grande précision.

Il a revu ce que j’écrivais et les poèmes que je faisais, et ce qu’il n’aimait pas a changé », raconte Patricia.

Membres de la famille en désaccord

D’autre part, il a déclaré que la famille Sosa Noreña a montré son rejet avec ce nouveau travail et aurait même intenté une action en justice, il est apparu la semaine dernière, cependant, Patricia réitère le type de travail qu’elle a fait avec son amie, la chanteuse.

C’était enregistré comme une question journalistique, il ne se souciait pas que ce soit un livre en tant que tel. Il y a beaucoup de choses derrière ce sujet, et c’est une collaboration artistique parce que je mets des poèmes »,

Pour le moment, Romani attend de signer avec un éditeur et prétend avoir tous les papiers en ordre. “Les droits m’appartiennent parce que José José en a décidé ainsi.”

Il révèle même quelque chose de choquant à propos de son départ puisque selon l’écrivain, le chanteur ne pensait pas partir si tôt