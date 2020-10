Tesla a envoyé cette semaine la première mise à jour du logiciel bêta «Full Self-Driving» à un groupe restreint de clients, a tweeté mardi le PDG Elon Musk. Lors d’un appel sur les résultats mercredi, Musk a déclaré que davantage de propriétaires de Tesla recevraient la mise à jour au fil des semaines, avec pour objectif une «large diffusion» d’ici la fin de l’année.

Seuls les clients du programme d’accès anticipé de Tesla recevront la mise à jour logicielle, qui permettra aux conducteurs d’accéder au système d’assistance au conducteur partiellement automatisé d’Autopilot dans les rues de la ville. Le programme d’accès anticipé est utilisé comme plate-forme de test pour aider à aplanir les bogues logiciels.

Déploiement de la version bêta de FSD ce soir. Sera extrêmement lent et prudent, comme il se doit. – Elon Musk (@elonmusk) 20 octobre 2020

Musk a déclaré que Tesla abordait cette mise à jour logicielle «avec beaucoup de prudence» car «le monde est un endroit complexe et désordonné». Dans une lettre aux investisseurs, Tesla a déclaré que son équipe Autopilot «s’est concentrée sur une réécriture architecturale fondamentale de nos réseaux neuronaux et de nos algorithmes de contrôle. Cette réécriture permettra de libérer les autres fonctionnalités de conduite. “

Cette réécriture, a déclaré Musk, permettra aux véhicules de Tesla d’interpréter leur environnement en quatre dimensions plutôt que deux, ce qui devrait entraîner une amélioration spectaculaire des performances et des mises à jour logicielles plus rapides.

Auparavant, Musk a décrit une version «complète» de la conduite autonome complète comme permettant à la voiture de conduire de la maison de quelqu’un à son travail sans intervention. Les conducteurs devront toujours être prêts à prendre le contrôle si la voiture rencontre un problème. Certains experts ont contesté la façon dont Musk parle de ces caractéristiques dans le passé, affirmant qu’il embrouille les eaux en surventant les capacités d’une voiture Tesla.

Le pilote automatique peut centrer une Tesla sur une voie, même dans les virages, et ajuster la vitesse de la voiture en fonction du véhicule qui précède. La fonction «Naviguer sur le pilote automatique» peut suggérer – et effectuer – des changements de voie pour contourner les véhicules plus lents, et diriger une Tesla vers les échangeurs et les sorties d’autoroute. Une autre fonctionnalité peut ralentir une Tesla jusqu’à l’arrêt aux feux de signalisation et aux panneaux d’arrêt. La société n’a pas encore permis à ses clients de contrôler le véhicule sans intervention humaine à des vitesses moyennes, où ils sont plus susceptibles de rencontrer des feux de signalisation, des intersections et d’autres complexités.

Le pilote automatique ne peut pas effectuer certaines de ces tâches si les marqueurs de voie d’une route sont estompés ou manquants et qu’il ne peut pas effectuer de virage. Le conducteur doit également avoir une main sur le volant à tout moment, sinon le pilote automatique fera clignoter une série d’avertissements avant de se désengager complètement. Mais lorsque ces fonctionnalités fonctionnent de concert, on peut avoir l’impression que la voiture se conduit toute seule – mais un conducteur est toujours responsable si la voiture fait une erreur ou tombe en panne. (Il y a eu un certain nombre d’accidents mortels impliquant des véhicules Tesla avec le pilote automatique activé.)

Lors de l’appel, Musk a fait valoir que l’avantage de la conduite autonome de Tesla venait du fait qu’une grande flotte de véhicules – environ 930 000 – déjà sur la route. Ces voitures enregistrent des situations et fournissent des données d’entraînement pour améliorer les réseaux neuronaux nécessaires au logiciel d’intelligence artificielle qui alimente les voitures autonomes. L’approche de l’entreprise en matière de véhicules autonomes est principalement axée sur la vision par ordinateur ou sur l’utilisation de caméras – tout comme les humains – pour reconnaître et comprendre le monde.

“Avoir environ un million de voitures qui fournissent des commentaires, et en particulier des commentaires sur des situations étranges de cas de virage que vous ne pouvez même pas trouver en simulation – c’est une chose qui est vraiment précieuse”, a déclaré Musk.