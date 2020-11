T

Les retombées de la sortie de Dominic Cummings de Downing Street se sont propagées à partir du n ° 10, conduisant à des «factions en guerre» dans le magazine voisin Spectator entre les conjoints des principaux acteurs.

L’épouse de M. Cummings, Mary Wakefield, qui est la rédactrice en chef du Spectator, serait «furieuse» que son mari ait quitté son poste de conseiller en chef du Premier ministre après une brouille avec des collègues du No 10, dont Allegra Stratton, qui est la nouvelle porte-parole du Premier ministre.

Le conflit vient du fait que Mme Stratton est mariée au rédacteur politique du Spectator, James Forsyth, qui, selon un collègue, rendait les choses «gênantes» au bureau. Mme Stratton, qui a commencé son nouveau rôle ce mois-ci, aurait contribué au départ de l’ancien chef des communications Lee Cain et de M. Cummings la semaine dernière.

M. Forsyth a écrit un blog positif sur M. Cummings peu de temps après son départ, le qualifiant de «l’un de ces rares individus qui a plié l’arc de l’histoire», ce qui n’a pas impressionné Mme Wakefield. M. Cummings a parfois été vu au bureau du spectateur, à quelques pas de Downing Street.

Le Spectator bien connecté, une fois édité par Boris Johnson, a une histoire de drame politique. L’éditeur Fraser Nelson prévoit peut-être une fête de Noël en ligne cette année.

McQueen a interrompu le tournage sur la pénurie d’équipage noir

(

Steve McQueen a interrompu le tournage de Small Axe

/ Dave Benett)

Steve McQueen a interrompu le tournage de sa nouvelle anthologie Small Axe parce qu’il n’était pas «à l’aise de faire [it] sans équipage noir ». Il y avait quatre chefs de département noirs à Londres mais «il n’y avait personne» lorsque la production a déménagé à Wolverhampton, a déclaré McQueen au magazine Sight and Sound, alors le travail s’est arrêté pour trouver du nouveau personnel. Le directeur a déclaré que l’état de l’industrie n’est «tout simplement pas assez bon» et que le manque d’opportunités signifie la perte de talents. «Nous avons perdu notre Katharine Hepburns. Nous avons perdu notre Marlon Brandos », a-t-il déclaré. «Ils font tous d’autres travaux.»

L’épaule de chien de Campbell sur laquelle pleurer

(

Nicky Campbell dit qu’il a régulièrement “ fondu en larmes ”

/ .)

La BBC a encouragé le personnel affecté par l’émotion de la pandémie à utiliser des services de conseil internes, nous disent-ils. Nicky Campbell dit qu’il a régulièrement «fondu en larmes» après avoir présenté l’émission 5 Live Breakfast – mais compte sur son golden retriever Maxwell pour le soutenir.

Je ne peux pas croire que je suis un arbre à mes débuts avec Di!

(

Diana d’Emma Corrin apparaît pour la première fois à l’écran

/ Netflix)

Emma Corrin de la Couronne a été déçue que sa première scène en tant que princesse Diana la porte vêtue d’un justaucorps vert, laisse et aboie pour une pièce de théâtre. «Je ne peux pas croire que ce soit la première chose dans laquelle quelqu’un va me voir», a-t-elle déclaré à Vulture. “La série la plus en vogue, et ils me voient comme un arbre.”

SW1A

Avec Boris Johnson s’auto-isolant après avoir rencontré un député qui a été testé positif pour Covid-19, peut-être que d’autres membres devraient travailler à domicile, comme ils l’ont fait lors du premier verrouillage? Le président Sir Lindsay Hoyle a déclaré au magazine The House que sa préférence allait pour un retour à la FMH car «nous savons que cela a fonctionné», mais concède: «Ce n’est pas ma décision… je ne veux pas me brouiller avec tout le monde». Le pouvoir appartient au chef de la Chambre Jacob Rees-Mogg. Il est temps de repenser?

Rishi Sunak dit que c’est une «lutte pour savoir s’il faut être heureux ou non» avec son surnom de «Dishy Rishi». Le chancelier fringant dit à Ladbible que c’est une bonne chose s’il peut «se connecter avec les gens», mais dit que sa femme héritière milliardaire Akshata Murthy «a un point de vue fort» sur le surnom. Ne touchez pas.